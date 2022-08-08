16 досадных недоразумений, которые произошли с людьми во время стирки и всё испортили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » 16 досадных недоразумений, которые произошли с людьми во время стирки и всё испортили

16 досадных недоразумений, которые произошли с людьми во время стирки и всё испортили

16 досадных недоразумений, которые произошли с людьми во время стирки и всё испортили

Казалось бы, стирка одежды — такое банальное и привычное занятие, наряду с уборкой и мытьём посуды. Но даже рутинные дела могут пойти не по плану, а коварные мелочи могут привести к не самым желанным последствиям. Забытые вещи в карманах, технические неполадки — и с одеждой можно попрощаться. Мы собрали для вас примеры досадных недоразумений, произошедших во время стирки, а вы смотрите и будьте внимательнее!

Нашёл свои наушники

Пена решила сбежать

Хорошо, что вещи синие

Чтобы вывести пятна от чернил, комментаторы посоветовали распылить на них аэрозольный лак и снова постирать или нанести медицинский спирт.

Если у вас когда-нибудь возникнет желание постирать пуховую подушку в машинке… не делайте этого

Вот где можно найти свои штаны, когда просишь своего ребёнка помочь со стиркой

Стирал всю форму вместе и забыл завязать лямки фартука

Забыл проверить карман перед стиркой, потерял свою лучшую колоду и испортил карман любимой куртки

Оставил наушники в карманах брюк

Забыл карманный нож, отправляя одежду в стирку

Кажется, наша стиральная машина решила стать дым-машиной

Позволила сыну загрузить одежду в стиральную машину

В результате этой стирки была уничтожена компьютерная игра MotoGP.

При отсутствии стирального порошка никогда не заменяйте его шампунем

Кажется, сегодня стирка отменяется

Я спешил закончить стирку и пролил моющее средство в самом неудобном месте

Сломалась стиральная машина, и дверца теперь не открывается. Внутри моя униформа

Два рулона туалетной бумаги упали с холодильника в стиральную машину без моего ведома

А здесь вы можете найти подборку провалов, которые произошли с людьми на кухне.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Подросток на мопеде получил травмы, врезавшись в мотоцикл в Шелехове
Подросток на мопеде получил травмы, врезавшись в мотоцикл в Шелехове
Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с анонсами по серии
Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с
Соседями флоресских людей были гигантские марабу
Соседями флоресских людей были гигантские марабу
Китай сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда
Китай сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда
Малышева раскрыла полезные свойства моря
Малышева раскрыла полезные свойства моря
Винник впервые предстал перед судом США
Винник впервые предстал перед судом США
Обычная выставка современного искусства в Норвегии
Обычная выставка современного искусства в Норвегии
В России захотели создать национального дистрибьютора продовольствия
В России захотели создать национального дистрибьютора продовольствия
Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в Сербии
Посол в Белграде сообщил о размещении российской военной базы в Сербии
Названы сроки реабилитации Чубайса от последствий синдрома Гийена—Барре
Названы сроки реабилитации Чубайса от последствий синдрома
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области подготовиться к зиме
Псковские власти помогут Бериславскому району Херсонской области
Ghost Recon Wildlands испытывает серьезные проблемы после выхода в Game Pass
Ghost Recon Wildlands испытывает серьезные проблемы после выхода в

Топ на сегодня

Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие новости из мира ИИ
Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие
Curiosity передал звуки Марса
Curiosity передал звуки Марса
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
Число жертв из-за ударов Израиля по Газе возросло
Число жертв из-за ударов Израиля по Газе возросло

Еще по теме

Хорошие советы для хорошей стирки
Ах эта стирка, стирка, стирка
Чисто и быстро: как вывести сложные пятна с белых вещей, не прилагая особых усилий
Большая стирка и сохранение гардероба: какие вещи нельзя стирать с кондиционером