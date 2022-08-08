16 досадных недоразумений, которые произошли с людьми во время стирки и всё испортили

Казалось бы, стирка одежды — такое банальное и привычное занятие, наряду с уборкой и мытьём посуды. Но даже рутинные дела могут пойти не по плану, а коварные мелочи могут привести к не самым желанным последствиям. Забытые вещи в карманах, технические неполадки — и с одеждой можно попрощаться. Мы собрали для вас примеры досадных недоразумений, произошедших во время стирки, а вы смотрите и будьте внимательнее!

Нашёл свои наушники

Пена решила сбежать

Хорошо, что вещи синие

Чтобы вывести пятна от чернил, комментаторы посоветовали распылить на них аэрозольный лак и снова постирать или нанести медицинский спирт.

Если у вас когда-нибудь возникнет желание постирать пуховую подушку в машинке… не делайте этого

Вот где можно найти свои штаны, когда просишь своего ребёнка помочь со стиркой

Стирал всю форму вместе и забыл завязать лямки фартука

Забыл проверить карман перед стиркой, потерял свою лучшую колоду и испортил карман любимой куртки

Оставил наушники в карманах брюк

Забыл карманный нож, отправляя одежду в стирку

Кажется, наша стиральная машина решила стать дым-машиной

Позволила сыну загрузить одежду в стиральную машину

В результате этой стирки была уничтожена компьютерная игра MotoGP.

При отсутствии стирального порошка никогда не заменяйте его шампунем

Кажется, сегодня стирка отменяется

Я спешил закончить стирку и пролил моющее средство в самом неудобном месте

Сломалась стиральная машина, и дверца теперь не открывается. Внутри моя униформа

Два рулона туалетной бумаги упали с холодильника в стиральную машину без моего ведома

А здесь вы можете найти подборку провалов, которые произошли с людьми на кухне.