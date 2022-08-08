17 фотографий людей, которые обладают уникальными чертами внешности и не скрывают своих особенностей
Вчера, 23:35
Быть идеальным и стандартным — это скучно. Об этом не понаслышке знают обладатели оригинальных черт и особенностей внешности. Необычная форма ушей, гетерохромия, витилиго — всё это делает людей уникальными и выделяет из толпы. Мы собрали для вас несколько примеров фотографий людей, которые не скрывают своих особенностей.
Один из моих зрачков всегда сужен
Мои руки разного размера, формы и цвета
Сын унаследовал эльфийские ушки
Белые ресницы
Я родилась с дырочкой над ухом
И она «плакала», когда я плакала в детстве.
У меня есть волосок на брови, который не перестаёт расти
Руки с витилиго
Мой правый мизинец имеет только одну складку
Мой правый глаз
Это не вызывает каких-либо заметных проблем со зрением.
Витилиго
Сердечко на колене
Два вихра в разные стороны
Гетерохромия
Пятнышки, как у енота
Оба моих глаза разделены на два цвета
У меня на руке треугольник из родинок с расстоянием между ними примерно 4 см
Частичная гетерохромия
А у вас есть необычные черты?
По материалам: twizz