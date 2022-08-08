17 фотографий людей, которые обладают уникальными чертами внешности и не скрывают своих особенностей

Быть идеальным и стандартным — это скучно. Об этом не понаслышке знают обладатели оригинальных черт и особенностей внешности. Необычная форма ушей, гетерохромия, витилиго — всё это делает людей уникальными и выделяет из толпы. Мы собрали для вас несколько примеров фотографий людей, которые не скрывают своих особенностей.

Один из моих зрачков всегда сужен

Мои руки разного размера, формы и цвета

Сын унаследовал эльфийские ушки

Белые ресницы

Я родилась с дырочкой над ухом

И она «плакала», когда я плакала в детстве.

У меня есть волосок на брови, который не перестаёт расти

Руки с витилиго

Мой правый мизинец имеет только одну складку

Мой правый глаз

Это не вызывает каких-либо заметных проблем со зрением.

Витилиго

Сердечко на колене

Два вихра в разные стороны

Гетерохромия

Пятнышки, как у енота

Оба моих глаза разделены на два цвета

У меня на руке треугольник из родинок с расстоянием между ними примерно 4 см

Частичная гетерохромия

А у вас есть необычные черты?