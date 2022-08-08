20 мощных фотографий победителей Sports Photography Awards 2022, от которых захватывает дух
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20 мощных фотографий победителей Sports Photography Awards 2022, от которых захватывает дух

20 мощных фотографий победителей Sports Photography Awards 2022, от которых захватывает дух

Любое спортивное состязание – волнительное событие как для игроков, так и для зрителей. Мир спорта наполнен ярчайшими эмоциями. Люди, посвятившие себя этому занятию, регулярно переживают радость победы, разочарование от неудачи и различные страстные моменты, происходящие между ними. Фотоконкурс Sports Photography Awards даёт великолепную возможность запечатлеть наиболее значимые из них и поделиться ими с теми, кому не посчастливилось увидеть их вживую.

Для конкурса, проводимого в 2022 году, фотографы прислали более 7000 работ. Представляете, насколько судьям было сложно выбрать самые лучшие фото и выставить оценки? В отборе принимали участие ведущие деятели спорта, средств массовой информации и творческой индустрии. Предлагаем вам взглянуть на победителей в 20 категориях.

Места проведения соревнований и зрелища: «Церемония открытия Олимпийских игр в Токио»

Церемония открытия Олимпийских игр 2020 года в Токио. Сами соревнования прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Городские и экстремальные виды спорта: без названия

Пловец Каталин Преда ныряет с 27,5-метровой платформы на мировой серии Red Bull Cliff Diving.

Зимние виды спорта: «Чемпионат мира по биатлону»

Линн Перссон из Швеции демонстрирует свои способности на чемпионате мира по биатлону, прошедшем в Словении.

Гимнастика: без названия

16-летняя китаянка Гуань Ченчен выигрывает золото в финале на бревне, обойдя всех своих соперниц.

Крикет: без названия

Игрок-левша делает отличный удар во время матча.

Ракетные виды спорта: «Паралимпийские игры»

Алекса Швитач из Венгрии выступает в парном матче по настольному теннису во время Паралимпийских игр в Токио, 2021.

Баскетбол: «Бой»

Нападающий команды Даллас Маверикс Дориан Финни-Смит виртуозно отбирает мяч у нападающего противоборствующей команды Милуоки Бакс Криса Миддлтона.

Водные виды спорта: без названия

Каноист Лукас Рохан из Чехии во время слалома С-1 на соревнованиях Sea Forest Waterway. Спортсмену удалось завоевать серебряную медаль.

Другое: «Чен Лицзюнь»

Китайский спортсмен радуется тому, что завоевал золотую медаль в весовой категории до 67 килограммов среди мужчин на Олимпийских играх в Токио.

Футбол: «Фотобомбардировка чемпионата»

Игроки команды Крус Асуль на стадионе Azteca в Мехико празднуют победу в чемпионате Мексиканской национальной лиги.

Плавание: «Дрессель»

Пловец из США Калеб Дрессель ставит мировой рекорд и выигрывает золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в июле 2021 года.

Конный спорт: «Наездник Эгертона»

Чарльз Бишоп едет на скаковой лошади Горинг на ипподроме Вулверхэмптона.

Бокс: без названия

Спортсменка Эбани Бриджес из Австралии получила травму глаза во время боя за титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе.

Формула-1: «Авария Ферстаппена»

Пилот команды Red Bull Racing со злостью пинает шины после аварии во время Гран-При Формулы-1.

Американский футбол: «Военно-морской»

Игроки команды Army Black Knights, представляющие Военную академию США, сидят в раздевалке перед предстоящим матчем.

Мотоспорт: «Ралли Дакар 2021»

Гонщик Яси Сейдан искусно маневрирует во время ралли Дакар 2021, проходившем в Саудовской Аравии.

Лёгкая атлетика

Итальянка Амбра Сабатини празднует победу и установление мирового рекорда в беге на 100 метров среди женщин вместе со своими соотечественницами, занявшими второе и третье место.

Регби: без названия

Игрок Франко Мостерт национальной сборной ЮАР невероятным образом перехватывает мяч во время розыгрыша коридора в матче регби-юнион со сборной Великобритании.

Хоккей: «Вот это замес»

Игроки Питтсбург Пингвинз отчаянно защищаются от Нью-Джерси Девилз во время игры Национальной хоккейной лиги в Prudential Cente.

Главный победитель конкурса — Наоми Осака с бабочкой, севшей ей на кончики пальцев

Уникальный снимок сделан в 2021 году во время Открытого чемпионата Австралии. На нём теннисистка Большого шлема из Японии делает паузу в середине подачи и наклоняется к сбившейся с пути бабочке, которая, вероятно, решила отдохнуть на кончиках её пальцев.

Здесь вы можете посмотреть на фото победителей другого престижного фотоконкурса — Comedy Wildlife Photography Awards 2022.

# Интересное
По материалам: twizz

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