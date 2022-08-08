20 удивительных мелочей, которые люди заметили буквально рядом, нужно было только внимательно смотреть вокруг
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20 удивительных мелочей, которые люди заметили буквально рядом, нужно было только внимательно смотреть вокруг

20 удивительных мелочей, которые люди заметили буквально рядом, нужно было только внимательно смотреть вокруг

Мир полон удивительных вещей и маленьких интересных деталей. Если стараться быть внимательнее, можно заметить на улице гусей в ботинках и котов с водительскими правами, увидеть, что помидоры и перцы бывают необычных цветов и форм. Люди, которым на глаза попадаются такие любопытные мелочи, спешат поделиться ими с другими, и мы собрали для вас несколько фотографий.

Помидор с ушками

Вместо римской цифры IV на этих карманных часах можно увидеть IIII

Одна из виниловых напольных плиток в нашем коридоре светится в ультрафиолете

При обычном освещении она выглядит так же, как и все остальные.

Заметила необычные джинсы в торговом центре

Я нашла пятилистный клевер

Нашёл камень с прикреплёнными к нему сушёными водорослями

Гусь в ботиночках

Приятель коня в пальто.

Фиолетовые острые перцы

Этот дорожный отражатель в Ирландии является ирландским флагом

Местный химический завод выпускает фиолетовый дым

Сливки, которые я заказал с кофе в швейцарском кафе, подали в шоколадном стаканчике

У моей кофейной кружки с Ван Гогом отломилась ручка в форме уха

Гидромассажная ванна в моем гостиничном номере наполняется с потолка

Довольно интересное решение, не правда ли? А у нас есть подборка случаев, когда интерьерные решения в гостиницах и отелях были ну очень спорными.

Лицо, вырезанное на дереве в Хамадане (Иран)

Скорпион пьёт конденсат из моего напитка

Грибы образуют почти идеальный круг

У таких кругов есть несколько названий. Это и ведьмины круги, и эльфовы кольца, и ведьмины кольца. Их образуют разные виды грибов. А в поверьях считается, что в таких местах лесные духи и эльфы водят хороводы.

Идеальное внимание к деталям

Как грузовик просматривается сквозь трубы

Почтовый ящик, который выглядит как маленькая копия дома

Владельцы этого кота сделали для него крошечные водительские права на ошейнике

А здесь мы собрали для вас случаи, когда людям в руки попадали предметы из прошлого.

# Интересное
По материалам: twizz

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