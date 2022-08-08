20 удивительных мелочей, которые люди заметили буквально рядом, нужно было только внимательно смотреть вокруг
Мир полон удивительных вещей и маленьких интересных деталей. Если стараться быть внимательнее, можно заметить на улице гусей в ботинках и котов с водительскими правами, увидеть, что помидоры и перцы бывают необычных цветов и форм. Люди, которым на глаза попадаются такие любопытные мелочи, спешат поделиться ими с другими, и мы собрали для вас несколько фотографий.
Помидор с ушками
Вместо римской цифры IV на этих карманных часах можно увидеть IIII
Одна из виниловых напольных плиток в нашем коридоре светится в ультрафиолете
При обычном освещении она выглядит так же, как и все остальные.
Заметила необычные джинсы в торговом центре
Я нашла пятилистный клевер
Нашёл камень с прикреплёнными к нему сушёными водорослями
Гусь в ботиночках
Приятель коня в пальто.
Фиолетовые острые перцы
Этот дорожный отражатель в Ирландии является ирландским флагом
Местный химический завод выпускает фиолетовый дым
Сливки, которые я заказал с кофе в швейцарском кафе, подали в шоколадном стаканчике
У моей кофейной кружки с Ван Гогом отломилась ручка в форме уха
Гидромассажная ванна в моем гостиничном номере наполняется с потолка
Довольно интересное решение, не правда ли? А у нас есть подборка случаев, когда интерьерные решения в гостиницах и отелях были ну очень спорными.
Лицо, вырезанное на дереве в Хамадане (Иран)
Скорпион пьёт конденсат из моего напитка
Грибы образуют почти идеальный круг
У таких кругов есть несколько названий. Это и ведьмины круги, и эльфовы кольца, и ведьмины кольца. Их образуют разные виды грибов. А в поверьях считается, что в таких местах лесные духи и эльфы водят хороводы.
Идеальное внимание к деталям
Как грузовик просматривается сквозь трубы
Почтовый ящик, который выглядит как маленькая копия дома
Владельцы этого кота сделали для него крошечные водительские права на ошейнике
А здесь мы собрали для вас случаи, когда людям в руки попадали предметы из прошлого.