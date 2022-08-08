20 удивительных мелочей, которые люди заметили буквально рядом, нужно было только внимательно смотреть вокруг

Мир полон удивительных вещей и маленьких интересных деталей. Если стараться быть внимательнее, можно заметить на улице гусей в ботинках и котов с водительскими правами, увидеть, что помидоры и перцы бывают необычных цветов и форм. Люди, которым на глаза попадаются такие любопытные мелочи, спешат поделиться ими с другими, и мы собрали для вас несколько фотографий.

Помидор с ушками

Вместо римской цифры IV на этих карманных часах можно увидеть IIII

Одна из виниловых напольных плиток в нашем коридоре светится в ультрафиолете

При обычном освещении она выглядит так же, как и все остальные.

Заметила необычные джинсы в торговом центре

Я нашла пятилистный клевер

Нашёл камень с прикреплёнными к нему сушёными водорослями

Гусь в ботиночках

Приятель коня в пальто.

Фиолетовые острые перцы

Этот дорожный отражатель в Ирландии является ирландским флагом

Местный химический завод выпускает фиолетовый дым

Сливки, которые я заказал с кофе в швейцарском кафе, подали в шоколадном стаканчике

У моей кофейной кружки с Ван Гогом отломилась ручка в форме уха

Гидромассажная ванна в моем гостиничном номере наполняется с потолка

Довольно интересное решение, не правда ли? А у нас есть подборка случаев, когда интерьерные решения в гостиницах и отелях были ну очень спорными.

Лицо, вырезанное на дереве в Хамадане (Иран)

Скорпион пьёт конденсат из моего напитка

Грибы образуют почти идеальный круг

У таких кругов есть несколько названий. Это и ведьмины круги, и эльфовы кольца, и ведьмины кольца. Их образуют разные виды грибов. А в поверьях считается, что в таких местах лесные духи и эльфы водят хороводы.

Идеальное внимание к деталям

Как грузовик просматривается сквозь трубы

Почтовый ящик, который выглядит как маленькая копия дома

Владельцы этого кота сделали для него крошечные водительские права на ошейнике

А здесь мы собрали для вас случаи, когда людям в руки попадали предметы из прошлого.