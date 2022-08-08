8 фраз, ктороые могут разрушить даже самые прочные отношения

Ты просто смешон!

Мне уже всё равно

Ты никогда не помогаешь мне по дому!

Я хочу развестись!

Я не обязан отчитываться, куда иду!

Почему ты не можешь быть таким как он?

Лучше бы мы никогда не встречались!

Я не хочу с тобой разговаривать!

Иногда лучше промолчать. Но что-то не позволяет этого сделать. Гордость? Обида? Да всё, что угодно. И вот тут кроется опасность: для брака, для себя, для второй половинки... Своим опытом, какие слова не нужно использовать в семейной жизни, делятся семейные психологи и адвокаты.Это откровенная насмешка над чувствами близкого человека. Как он после такого сможет доверять и делиться своими переживаниями? Эти слова вызывают обиду у второй половинки. Да, иногда не удаётся понять свою половинку, не получается принять её точку зрения. Но зачем же поступать таким образом? Зачем смеяться? Необходимо поговорить. Выслушать доводы с той и другой стороны. Не нужно обесценивать чувства другого. Необходимо просто выяснить – почему он чувствует именно так? Нужно выяснить. И не надо бояться просить помощи у своей же второй половины.Это чистой воды безразличие. Не нужно кидать такие слова налево и направо. Лучше подышите 10 секунд и поймите – какие именно чувства бродят внутри. Это холодное безразличие? А может это просто усталость? Тогда достаточно сесть друг напротив друга и обсудить – что происходит у каждого внутри.Не стоит обобщать! Лучше понять – почему не было помощи по дому именно сегодня, именно сейчас. Не нужно заранее настраиваться и давать установку – «никогда» – это означает, что помощи не было вчера, нет сегодня и не будет завтра. Но как можно говорить за время, которое еще не наступило? Если бы ты не забыл забрать вещи из химчистки, я бы на тебя не кричала! Это можно отнести к любому поводу, не только к химчистке. Не купил бананы, не выкинул мусор... Не важно. Это просто еще один повод для конфликта. Лучше честно сказать о своих переживаниях – что действительно ощущается из-за сложившейся ситуации: может огорчение, непонимание, обида? Нужно объяснить почему, составить логическую цепочку. Например, я чувствую огорчение, ведь завтра совещание, а вещей из химчистки нет.Если нет желания разводиться, но есть желание попугать таким образом – то развод точно не за горами. Причем, это намеренное приближение конца. Если на самом деле – речи о разводе и быть не может, не стоит говорить такие слова. Снова, важно просто сказать о своих чувствах. Если на данный момент нет готовности говорить конструктивно, нужно отвлечься, сходить на прогулку или позаниматься спортом. После этого вернуться к разговору со своей второй половинкой.Конечно, важно иметь хотя бы общее представление о планах своего партнера. Но следить за ним каждую минуту и лишать свободы действий – это не нормально. Да, ситуация неприятна, когда человек не может сказать где он был, начинает запинаться и придумывать. Но еще хуже, если всеми своими действиями показывать, что ваша вторая половинка даже не заслуживает права знать об этом. Важно быть откровенным и честным как с самим собой, так и со второй половинкой.Нахальное сравнение своего партнера с кем-либо ни к чему доброму не приведет. Это запрещенный приём. Вы откровенно заявляете своей второй половинке, что есть кто-то лучше неё! Это в корне не верно. Чем сравнивать кого-то, лучше сосредоточить внимание на лучших сторонах своего партера: что хорошего он вносит в вашу жизнь? Может он варит потрясающий кофе с утра? А может заправляет бак вашего авто и вам даже не приходится следить за этим? Вот и нужно говорить об этом! Говорить и благодарить! Если кого-то постоянно тыкать носом в его недостатки – он начнет себя вести именно таким образом.Негативная и разрушительная сила этой фразы не сравнится ни с чем! Как будто во всем плохом в жизни виновата вторая половинка. Да еще и это всё плохое произошло именно после встречи с ней! Как будто не было ничего светлого и теплого. Именно по вине вашего партнера. Это наверняка не так. Надо подумать, вспомнить и проанализировать.Когда между партнерами возникает стена молчания – это страшнее любых ругательств. Получается, что тот, кто закрылся, замолчал и отвернулся, не участвует в полноценном общении и не слышит своего партнера, как бы тот ни старался. Абонент временно недоступен. Итог такой позиции – непонимание и отсутствие видимого выхода из сложившейся ситуации. Решение только одно – открыто и прямо говорить о том, что беспокоит. Каким бы тяжелым этот разговор не был. После него вы ощутите благодарность друг к другу за честность и отзывчивость.