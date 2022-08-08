Amazon Prime на консолях Xbox получает новый интерфейс
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Amazon Prime на консолях Xbox получает новый интерфейс

Amazon Prime на консолях Xbox получает новый интерфейс


Приложение Amazon Prime, которое позволяет получить доступ к огромному количеству видеоконтента, пользуется популярностью на приставках Xbox в США, Британии и ряде европейских стран. В России официально Amazon Prime не запущен, и в нем нет контента с поддержкой русского языка, но для игроков, которые все же им пользуются через другой регион, будет интересно узнать о важном обновлении.

Разработчики Amazon Prime полностью обновили интерфейс приложения на приставках Xbox, приблизив его к интерфейсу на других платформах. Ниже можно видеть на скриншотах, как будет выглядеть приложение Amazon Prime на Xbox One и Xbox Series X | S после обновления до нового интерфейса.





Стоит сказать, что уже сейчас обновленное приложение Amazon Prime разворачивается в США, а в ближайшее время оно должно стать доступно и в других странах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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