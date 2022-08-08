Андрей Соколов рассказал о причинах эмиграции Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева сбежала с мужем за границу. Актер Андрей Соколов заявил, что каждый случай отъезда из страны звезд шоу-бизнеса особенный и всех равнять под одну гребенку в корне неправильно. При этом он оценил отъезд Аллы Пугачевой из страны. «Я с огромным уважением отношусь к Алле Борисовне, мы знакомы, но понимаю, что не до сантиментов. Ведь если разбираться детально, то все — живые люди, кто-то мог и правда по-человечески испугаться. Кто-то мог сделать те или иные вещи, потому что не знал, как себя вести, на эмоциях выплеснуть», сказал Андрей Соколов.По словам Соколова, он поддерживает связь с некоторыми из уехавших. При этом он заметил, что некоторые артисты продолжают жить в России. Однако они по-разному относятся к происходящему, сообщает «СтарХит». Напомним, что Алла Пугачева обещала вернуться в Россию к осени. Пока же она коротает дни и ночи в Латвии, куда приехала из Израиля.