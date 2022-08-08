Андрей Соколов рассказал о скандалах в театре

Актер Андрей Соколов признался, что из-за скандалов работать очень тяжело. Артист встал на защиту директора «Ленкома» Марка Варшавера после скандалов с актрисами Людмилой Поргиной и Александрой Захаровой. О Поргиной он сказал следующее: «Наблюдаю за происходящим, читаю ее высказывания и абсолютно не понимаю, как можно так себя вести после того, сколько ей и Николаю Петровичу Марк Борисович сделал добра», рассказал Андрей Соколов.Как заметил Соколов, в противостоянии Варшавера и Захаровой «все непросто». Из-за скандала спокойствия в театре пока нет. В то же время Соколов подчеркнул, что Варшавер помог многим людям в театре. Он заметил, что управлять такой махиной, как «Ленком», крайне непросто, сообщает «СтарХит». Напомним, что Марк Варшавер воюет с Александрой Захаровой за творческое наследие Марка Захарова. Поргина же недовольна, что не получает ведущих ролей в спектаклях.