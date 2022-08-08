Андрей Соколов заплатил большую цену за обещания

Актер Андрей Соколов признался в неудачах в профессии. Артист заявил, что не смог в свое время наладить нормальное творческое взаимодействие в «Ленкоме» с худруком Марком Захаровым. «Это из той серии, когда я уже долго работал в театре, а сыграл всего две роли. Причем вели разговоры с Марком Анатольевичем Захаровым, который обещал много, но в результате, к сожалению, реализовано ничего не было», рассказал Андрей Соколов.По словам Соколова, спустя время он может об этом говорить, потому что расплатился за простой «годами своей жизни». При этом актер заметил, что все люди разные. Кто-то впадает в депрессию. Он же закончил высшие режиссерские курсы, получил еще одно образование и стал снимать кино, сообщает «СтарХит». Ранее Андрей Соколов не раз говорил в беседах с журналистами, что у него в «Ленкоме» нет перспектив. Однако он по-прежнему служит в театре.