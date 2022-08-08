Ани Лорак отдала свою дочку

Певица Ани Лорак решила сплавить свою дочь Софию. Артистка снова выслала дочку из России. Как стало известно, накануне 11-летнюю Софию встретил в стамбульском аэропорту её отец Мурат Налчаджиоглу. В Сети появилось фото, сделанное бизнесменом во время долгожданного воссоединения. Стоит отметить, что бывший муж Лорак, несмотря на развод, много участвует в жизни дочки. София всегда незабываемо проводит каникулы с отцом. Девочка, кстати, прекрасно общается и со своей будущей мачехой. Осенью прошлого года Налчаджиоглу сделал своей возлюбленной Лилии предложение. Пара хотела сыграть свадьбу весной, но потом они приняли решение перенести торжество.Что касается Лорак, то она в последнее время избегает появлений на публике. Исключением стал день рождения сына Филиппа Киркорова, на котором её засняли в июне впервые после «пропажи». Известно, что артистка продолжает выступать на частных вечеринках, но требует, чтобы кадры с корпоративов не публиковались в СМИ. От больших концертов она отказывается. При этом певицу не заботят проблемы зрителей, которые не могут вернуть деньги за отмененные выступления.