Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу

В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области для Качугской районной больницы приобрели аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. Оборудование установили в палате реанимации и интенсивной терапии. Его стоимость составила более двух миллионов рублей.

Новое оборудование в Качугской больнице уже подключили. Его будут использовать при интоксикациях, черепно-мозговых травмах и органических поражениях нервной системы, приведших к параличу дыхательной мускулатуры, а также в случаях тяжёлого течения пневмонии и ковида.