Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу

Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу

В рамках регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области для Качугской районной больницы приобрели аппарат искусственной вентиляции легких. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона. Оборудование установили в палате реанимации и интенсивной терапии. Его стоимость составила более двух миллионов рублей.

Новое оборудование в Качугской больнице уже подключили. Его будут использовать при интоксикациях, черепно-мозговых травмах и органических поражениях нервной системы, приведших к параличу дыхательной мускулатуры, а также в случаях тяжёлого течения пневмонии и ковида.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу
Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу
Стало известно о кибератаках на российские оборонные предприятия
Стало известно о кибератаках на российские оборонные предприятия
Новый перк стал доступен бесплатно по Game Pass Ultimate — для игры Vigor
Новый перк стал доступен бесплатно по Game Pass Ultimate — для игры
Siemens рассказала о дальнейшем обслуживании оборудования для «Северного потока»
Siemens рассказала о дальнейшем обслуживании оборудования для
В МИД высказались о перемирии вокруг Газы
В МИД высказались о перемирии вокруг Газы
Звезда "Ранеток" родила ребенка за границей после трех неудачных попыток забеременеть
Звезда "Ранеток" родила ребенка за границей после трех
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными
Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
«Топ Ган: Мэверик» обогнал «Титаник» в списке самых кассовых фильмов
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Подросток на мопеде получил травмы, врезавшись в мотоцикл в Шелехове
Подросток на мопеде получил травмы, врезавшись в мотоцикл в Шелехове
Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с анонсами по серии
Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с
Соседями флоресских людей были гигантские марабу
Соседями флоресских людей были гигантские марабу

Топ на сегодня

Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие новости из мира ИИ
Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
Финансовый маркетплейс: что это такое, особенности и преимущества
Почему именно угловые диваны пользуются повышенным спросом
Почему именно угловые диваны пользуются повышенным спросом
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским

Еще по теме

Иркутский депутат во время инспекции больницы провалился под прогнивший пол
На федеральном канале «Россия 1» вышел сюжет про ситуацию с коронавирусом в Иркутской области
Провалившийся в подполье депутат пообещал построить новую больницу
Власти Иркутской области выделят 34 миллиона рублей на покупку оборудования для Ивано-Матренинской больницы