Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
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Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн

Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн


Стартап по работе с блокчейн-данными Coherent, основанный экс-сотрудником Coinbase Карлом Кортрайтом, собрал $4,5 млн в ходе посевного раунда финансирования. Об этом пишет The Block. 


Инвестиции предоставили Kindred Ventures, Matchstick Ventures и Foundry Group. Среди других участников — Coinbase Ventures, Alchemy, Chapter One и Дэн Ромеро, один из первых сотрудников американской биткоин-биржи.


Кортрайт основал Coherent в апреле 2022 года после четырех лет работы в Coinbase. В компании он занимал должность старшего инженера-программиста и выступал членом венчурного подразделения.


По его словам, Coherent работает над API, который позволит разработчикам создавать приложения и предлагать новые функции, используя свои данные. По словам Кортрайта, фирма фокусируется на трех типах информации:


  • история транзакций в сети;
  • данные NFT;
  • учетные данные.

Глава стартапа отметил, что платформа привлечет следующий миллиард пользователей в криптовалютную индустрию. Команда из пяти человек планирует запустить инструмент в сентябре.


Напомним, с апреля по июнь венчурные инвестиции в криптостартапы сократились на 31% по сравнению с первым кварталом, до $6,76 млрд.


В качестве причин аналитики назвали коллапс Terra, серьезные проблемы Celsius и Babel Finance, а также сокращения персонала в Coinbase, Gemini и Crypto.com.

# Экономика блокчейн, венчурные инвестиции, новости
По материалам: ForkLog

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