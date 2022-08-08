Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн

Стартап по работе с блокчейн-данными Coherent, основанный экс-сотрудником Coinbase Карлом Кортрайтом, собрал $4,5 млн в ходе посевного раунда финансирования. Об этом пишет The Block.

Инвестиции предоставили Kindred Ventures, Matchstick Ventures и Foundry Group. Среди других участников — Coinbase Ventures, Alchemy, Chapter One и Дэн Ромеро, один из первых сотрудников американской биткоин-биржи.

Кортрайт основал Coherent в апреле 2022 года после четырех лет работы в Coinbase. В компании он занимал должность старшего инженера-программиста и выступал членом венчурного подразделения.

По его словам, Coherent работает над API, который позволит разработчикам создавать приложения и предлагать новые функции, используя свои данные. По словам Кортрайта, фирма фокусируется на трех типах информации:

история транзакций в сети;

данные NFT;

учетные данные.

Глава стартапа отметил, что платформа привлечет следующий миллиард пользователей в криптовалютную индустрию. Команда из пяти человек планирует запустить инструмент в сентябре.

Напомним, с апреля по июнь венчурные инвестиции в криптостартапы сократились на 31% по сравнению с первым кварталом, до $6,76 млрд.

В качестве причин аналитики назвали коллапс Terra, серьезные проблемы Celsius и Babel Finance, а также сокращения персонала в Coinbase, Gemini и Crypto.com.