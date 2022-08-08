Борис Корчевников из-за глухоты вынужден пользоваться современными технологиями
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Борис Корчевников из-за глухоты вынужден пользоваться современными технологиями

Борис Корчевников из-за глухоты вынужден пользоваться современными технологиями
Ведущий Борис Корчевников пользуется слуховым аппаратом и другими технологиями, чтобы вести шоу. Телеведущий уже несколько лет страдает из-за проблем со слухом. Однако этот недостаток не мешает ему работать на ТВ. Шоумен полноценно общается с гостями программы «Судьба человека», продюсерами и коллегами. Как поговаривают в кулуарах, в этом ему помогает не только слуховой аппарат, но и специальное приложение в смартфоне. При этом некоторые фразы телеведущего перезаписываются, некоторые он переговаривает сам. На съемочной площадке редакторы передачи заранее честно признаются, что Борис плохо слышит. Телеведущий не дает себе поблажек. Так, один из участников съемок поделился, что Корчевников старается внимательно вглядываться в лица гостей, словно читает то, что они ему говорят, по губам.
К тому же у него есть переводчик на телефоне, которым обычно пользуются глухие. Такие новейшие технологии, бесспорно, упрощают работу. Кстати, телеведущий и сам не скрывает, что у него есть проблемы после операции на слуховом нерве. «Все дается сложнее, любая работа и коммуникация с людьми, а это для меня главное», — уточнял Корчевников цитирует «СтарХит».
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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