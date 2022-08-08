Бритни Спирс не общается с сыновьями

Бритни Спирс любит выставлять в социальные сети свои обнаженные фотографии. Особенно после того, как певица избавилась от многолетней опеки отца и почувствовала себя свободной. Вот только подобные откровенные снимки мало кому нравятся. Особенно недовольны, как выяснилось, дети Бритни: 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс.

О том, что мальчикам стыдно за свою мать, рассказал их отец и по совместительству бывший супруг певицы Кевин Фадерлайн. Экс-муж певицы заявил, что Шон и Джейден из-за непристойного поведения мамы решили с ней не общаться. По словам отца, имено по этой причине они не появились на свадьбе своей матери. Кевин, по его словам, пытается объяснить наследникам, что это, возможно, способ выразить себя. Но подростки папу слышать не желают и на уступки не идут.

«Это тяжело», - заявил Кевин, имея в виду ситуацию с откровенными фото бывшей жены. - «Я не могу представить, каково это быть подростком, которому приходится ходить в среднюю школу».





Бритни не стала отмалчиваться и быстро прокомменировала слова Фадерлайна. Звезда 90-х заявила, что дала своим мальчикам все, что могла на тот момент. И сейчас ей очень грустно от подобных разговоров.

«Я дала им все», - возмущается Спирс, к слову, наконец надев на себя платье для видеообращения. - «Только одно слово — обидно».

В перипетии между экс-супругами влез и нынешний муж Бритни Сэм Асгари. Он никогда ранее не давал свои комментарии относительно скандалов, которые возникали вокруг имени жены. Тут же Сэм не сдержался и подколол Кевина тем, что наследникам скоро исполнится по 18 лет и Бритни перестанет платить экс-мужу бешенные алименты на детей, на которые тот шикарно жил все это время. К слову, Фадерлайн очень располнел, он нигде не работает уже 15 лет.





Кевин Фадерлайн рассказал так же прессе, что его сыновья находятся в прекрасных отношениях с бабушкой Линн – мамой Бритни. Поддерживает Кевин и отца экс-супруги Джейми Спирса, который много лет был опекуном дочери и не разрешал ей делать многие вещи. Кевин уверен, что своим строгим отношением Джейми спас жизнь дочки, иначе она точно скатилась бы по наклонной.

«Видимо, финансовые вопросы с ним решались легче, чем с освобождённой Брит», - смеются над словами Фадерлайна в сети. - «Сложно не заметить, как раздобрел Кевин на алиментах».

Напомним, что совсем недавно Бритни Спирс вырвалась из-под многолетнего опекунства отца. Певица сразу же вышла замуж за нового избранника и даже забеременела от него. К сожалению, случился выкидыш на раннем сроке, но Бритни не унывает и мечтает вновь стать матерью.