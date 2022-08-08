Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет

Знакомитесь, это рыбы-брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет. Они поразительно точно стреляют в свою добычу мощной струей воды⁠⁠. Длина "выстрела" составляет 1-2 метра в зависимости от размера рыбы. Свои способности они продемонстрировали автору видео. Было бы здорово завести таких рыбок себе в аквариум. Они бы расстреляли всех мух в доме, как снайперы. Да и кошачье вторжение они бы с лёгкостью отбили.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса
Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Лайму Вайкуле раскритиковал журналист
Лайму Вайкуле раскритиковал журналист
ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»
ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия
Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними бороться
Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними
Айза показала, что происходит, когда она на кухне
Айза показала, что происходит, когда она на кухне
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,

Топ на сегодня

Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по проводам на спор
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2

Еще по теме

Спасатели получат «водяной пистолет», способный прорезать бетонные стены (ВИДЕО)
Рыбы испытывают человеческие эмоции, – ученые
В Мексике прошел дождь из рыб (ФОТО, ВИДЕО)
На Тамбовщине в 2017 году откроется комплекс по разведению осетров