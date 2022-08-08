Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет

Вадим Карасев

Знакомитесь, это рыбы-брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет. Они поразительно точно стреляют в свою добычу мощной струей воды⁠⁠. Длина "выстрела" составляет 1-2 метра в зависимости от размера рыбы. Свои способности они продемонстрировали автору видео. Было бы здорово завести таких рыбок себе в аквариум. Они бы расстреляли всех мух в доме, как снайперы. Да и кошачье вторжение они бы с лёгкостью отбили.