ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»
Децентрализованная автономная организация (ДАО) Hector Network договорилась о сотрудничестве с футбольным клубом «Боруссия Дортмунд» из немецкой Бундеслиги.
We’re Champion Partner of #BorussiaDortmund! #BVB is one of the most iconic football clubs in the world! Follow us for #Giveaways and incredible experiences!#HectorNetwork wishes our partner @BVB, @BlackYellow all the best for the upcoming season! #1$HEC $TOR #FTM #BNBChain pic.twitter.com/q6fdi5dbkb— Hector Network (@Hector_Network) August 4, 2022
В ДАО не раскрыли дополнительные условия сделки, но уже анонсировали грядущие розыгрыши. Hector Network выступит партнером команды в сезоне 2022/23.
«Боруссия» — основанный в 1909 году клуб из Дортмунда, завоевавший восемь трофеев в национальном чемпионате, пять Кубков Германии и победивший в Лиге чемпионов 1997 года.
О том, что такое ДАО, читайте в образовательных карточках ForkLog.
Напомним, в феврале 2022 года блокчейн-платформа Tezos подписала соглашение с клубом «Манчестер Юнайтед». В рамках договора логотип проекта появился на тренировочной форме мужской и женской команд.
Весной биткоин-биржа OKX стала партнером «Манчестер Сити». В июле компания объявила о спонсорском соглашении с клубом на сезон 2022/23.
Ранее команда «Челси» договорилась о сотрудничестве с платформой для торговли и кредитования криптовалютами WhaleFin.