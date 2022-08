ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»

Децентрализованная автономная организация (ДАО) Hector Network договорилась о сотрудничестве с футбольным клубом «Боруссия Дортмунд» из немецкой Бундеслиги.

We’re Champion Partner of #BorussiaDortmund! #BVB is one of the most iconic football clubs in the world! Follow us for #Giveaways and incredible experiences!#HectorNetwork wishes our partner @BVB, @BlackYellow all the best for the upcoming season! #1$HEC $TOR #FTM #BNBChain pic.twitter.com/q6fdi5dbkb