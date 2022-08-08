ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»

Децентрализованная автономная организация (ДАО) Hector Network договорилась о сотрудничестве с футбольным клубом «Боруссия Дортмунд» из немецкой Бундеслиги.

В ДАО не раскрыли дополнительные условия сделки, но уже анонсировали грядущие розыгрыши. Hector Network выступит партнером команды в сезоне 2022/23.

«Боруссия» — основанный в 1909 году клуб из Дортмунда, завоевавший восемь трофеев в национальном чемпионате, пять Кубков Германии и победивший в Лиге чемпионов 1997 года.

О том, что такое ДАО, читайте в образовательных карточках ForkLog.

Напомним, в феврале 2022 года блокчейн-платформа Tezos подписала соглашение с клубом «Манчестер Юнайтед». В рамках договора логотип проекта появился на тренировочной форме мужской и женской команд.

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