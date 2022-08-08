День 8 августа в истории

День АСЕАН

Отмечается по инициативе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Восьмого августа 1967 года в Бангкоке пять стран Юго-Восточной Азии — Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд и Филиппины подписали Декларацию АСЕАН (более известную как Бангкокская декларация).

Сегодня членами АСЕАН являются десять стран: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Организация создана для развития социально-экономического и культурного сотрудничества стран-членов, упрочения мира и стабильности в регионе.

Международный день альпинизма

8 августа 1786 года швейцарец Мишель-Габриэль Паккард и его горный проводник Жак Бальма первыми из всех альпинистов поднялись на вершину Монблана. Высота высшей точки Альп составляет 4810 метров над уровнем моря.

С тех пор все покорители вершин отмечают 8 августа свой праздник.

Международный день офтальмологии

Отмечается в день рождения знаменитого российского офтальмолога Святослава Федорова (1927-2000). Идея создания этого праздника принадлежит российскому врачу Тамазу Мчедлидзе. Она была поддержана специалистами во многих странах мира.

Святослав Федоров — высокопрофессиональный микрохирург-офтальмолог, который создал новое направление в лечении глазных заболеваний.

Всемирный день кошек

Отмечается во многих странах мира с 2002 года. Инициатором создания праздника стал Международный фонд Animal Welfare.

По разным источникам, в мире существует более 250 пород домашних кошек. А подсчитать всех кошек, живущих на Земле, практически невозможно. Самое большое количество этих животных живет в Австралии. Здесь на 100 жителей приходится 90 кошек.

В некоторых странах этот праздник празднуется в другие дни. К примеру, в России, Англии и Китае — 1 марта, в Японии — 22 февраля, в Италии — 17 ноября.

22 года назад (2000) орден Святого Георгия был восстановлен в качестве высшей военной награды России

Восьмого августа 2000 года был подписан указ Президента РФ, которым были утверждены статут награды, Положение о знаке отличия — Георгиевском кресте и их описание.

Первоначально орден Святого Георгия был учрежден в 1769 году Екатериной II. Девиз награды «За службу и храбрость!». Она вручалась исключительно военным «за храбрость, ревность и усердие к воинской службе и для поощрения в военном искусстве».

Всего орденом I степени были награждены 23 человека, II степени — около 120, III степени — около 640 и IV степени — около 15 тысяч человек. Все четыре степени награды имели генерал-фельдмаршалы Михаил Кутузов, Михаил Барклай-де-Толли, Иван Паскевич и Иван Дибич.

После Октябрьской революции орден был упразднен, а в 1992 году Верховный Совет РФ принял решение о его восстановлении.

Орденом Святого Георгия «награждаются военнослужащие из числа старших и высших офицеров за проведение боевых операций по защите Отечества при нападении внешнего противника, завершившихся полным разгромом врага, а также за проведение боевых и иных операций на территории других государств при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, ставших образцом военного искусства, подвиги которых служат примером доблести и отваги и которые награждены государственными наградами Российской Федерации за отличия, проявленные в боевых действиях».

Существует четыре степени ордена. Кавалерам ордена I и II степени вручают знак и звезду, а III и IV — только знак. Имена награжденных заносятся на мраморные доски в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

Первым кавалером ордена IV степени 18 августа 2008 года стал командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Сергей Макаров. Он был награжден за успешное проведение операции в зоне конфликта в Южной Осетии.

77 лет назад (1945) в соответствии с решениями Ялтинской и Потсдамской конференций после отказа Японии выполнить требования о безоговорочной капитуляции советское правительство заявило, что с 9 августа 1945 года СССР будет считать себя в состоянии войны с Японией

Это стало последней крупной военной кампанией Второй мировой войны. За 24 дня японская Квантунская армия, расположенная в Маньчжурии, была разгромлена советскими войсками под командованием Александра Василевского, Родиона Малиновского и Кирилла Мерецкова.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» министр иностранных дел Японии Мамору Сигемицу, как представитель императора и японского правительства, и начальник генерального штаба генерал Йосидзиро Умедзу подписали Акт о безоговорочной капитуляции Японии.

Мирный договор между СССР и Японией подписан так и не был. 12 декабря 1956 года вступила в силу советско-японская декларация, объявившая прекращенным состояние войны между двумя странами.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны советская авиация осуществила первую бомбардировку военных объектов Берлина

В ответ на массированные воздушные налеты на Москву, которые немецко-фашистская авиация начала совершать с конца июля, ставка Верховного командования приняла решение приступить к бомбардировке Берлина. Инициаторами выступили народный комиссар ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов и генерал-лейтенант авиации Семен Жаворонков.

Проведение операции было поручено 1-му минно-торпедному авиационному полку 8-й авиабригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота под командованием полковника Евгения Преображенского.

Вечером 7 августа с аэродрома Кагул на острове Эзель взлетела группа из 13 бомбардировщиков ДБ-3. В 01:30 ночи 8 августа советские летчики начали бомбардировку Берлина.

Налет на город стал для немецко-фашистского руководства полной неожиданностью, поскольку такого нападения они не ждали. Утром немецкие радиостанции сообщили, что ночью на Берлин напали английские летчики, которые почти полностью были уничтожены. В свою очередь, англичане заявили, что налетов их авиация не совершала. Только после заявления Советского Союза стало ясно, что бомбардировку провели советские летчики и во время вылета они не потеряли ни одного самолета.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года за успешное выполнение задания все летчики, принимавшие участие в налете на Берлин, были отмечены государственными наградами.

81 год назад (1941) в ходе Великой Отечественной войны на фронт выехала первая концертная бригада

Она была сформирована Центральным домом работников искусств. Всего за годы войны состоялось 1 миллион 350 тысяч художественных выступлений, 473 тысячи концертов и спектаклей непосредственно в условиях боевой обстановки. На фронте побывало порядка 4 тысяч артистических бригад. В их концертах принимало участие более 40 тысяч творческих работников.

98 лет назад (1924) в Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия

Первые попытки организовать в Москве автобусное движение были предприняты в начале XX века. Пробная линия «автомобильных линеек» была открыта в июле 1907 года между заставой у Марьиной Рощи и Останкино. Спустя год в столице появились первые частные автобусные линии в пригородные местности.

В мае 1924 года московское коммунальное хозяйство организовало пробное движение нескольких импортных автобусов и самодельных автобусов, переделанных из грузовиков, по дачной линии Пресненская застава — Серебряный Бор. Эксплуатация этого маршрута дала хорошие результаты, и было решено сделать его регулярным.

Первая регулярная внутригородская автобусная линия проходила от Каланчевской площади через центр до Тверской заставы. Специально для этого маршрута были закуплены восемь английских 28-местных автобусов «Лейланд».

122 года назад (1900) был учрежден Кубок Дэвиса

В 1899 году четыре студента Гарвардского университета решили провести теннисный турнир между национальными сборными. Один из них — Дуайт Дэвис — не только разработал схему проведения турнира, но и купил на свои деньги приз для победителя. Им стала серебряная салатница с позолотой высотой 33 сантиметра и диаметром 45 сантиметров.

В первом турнире, который прошел в Бруклайне (США) в 1900 году, приняли участие сборные США и Великобритании. Победу одержали теннисисты из США. Впоследствии участниками турнира стали команды из Бельгии, Австрии, Франции и Австралазии (объединенной команды Австралии и Новой Зеландии).

Современное название этот теннисный турнир получил в 1945 году после смерти Дуайта Дэвиса.

Сегодня Кубок Дэвиса — самый престижный трофей в мужском теннисе. В турнире принимает участие более 140 команд. Денежный призовой фонд, сформированный в 1981 году, составляет 8,5 миллиона долларов США.

123 года назад (1899) американский изобретатель Альберт Маршалл запатентовал холодильник

Полезные свойства холода для сохранения продуктов известны еще с древних времен. К примеру, в Древнем Египте для правителей и богатых граждан доставляли лед с горных ледников. Для того чтобы довезти в целости и сохранности, его тщательно укрывали, а по прибытии складывали в подземных хранилищах.

В России для длительного хранения продуктов оборудовали «ледники». Это были подземные или полуподземные помещения, на пол которых зимой укладывали лед. «Ледники» были хорошо изолированы, и лед не таял почти до следующей зимы. В них весь год хранили мясо, рыбу и другие припасы.

В 1748 году шотландский врач Уильям Кaллeн собрал первую холодильную установку, принцип действия которой был похож на современный холодильник.

Первым, 8 августа 1899 года, холодильник запатентовал изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл. Спустя 12 лет фирма «Дженерал Моторс» начала выпускать холодильники, более-менее похожие на современные. Однако они очень громко шумели и из-за того, что работали на газе, не очень хорошо пахли. Через несколько лет датский инженер Стиндруп устранил эти недостатки.

В СССР первые холодильники были созданы в 1937 году на Харьковском тракторном заводе, однако массовое их производство было освоено только в 1960-е годы.