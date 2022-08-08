Депутаты будут добиваться выдачи гражданства иностранцам по упрощенной процедуре

Депутаты Государственной думы планируют внести поправки в новую миграционную политику России, чтобы упростить выдачу гражданства отдельным категориям людей. Об этом «Парламентской газете» сообщил первый заместитель Комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Прежде всего мы говорим о тех, кто является россиянами по семейным обстоятельствам или родству, — уточнил депутат. — А также о переселенцах и гражданах бывших республик Советского Союза. Считаем, что для них необходимо максимально упростить процедуру выдачи российского гражданства, и будем этого добиваться».

Напомним, ранее «Парламентская газета» подробно рассказывала о новой миграционной политике России. Законопроект, на днях прошедший все согласительные процедуры в МВД, предусматривает, в частности, отмену разрешений на временное проживание, выдачу переселенцам из зарубежных стран универсальных удостоверений личности, а также расширение списка родственников, которые могут легально въехать в страну вслед за одним мигрантом.



