Депутаты Госдумы просят помочь школьникам деньгами к 1 сентября

По информации парламентариев, форма и канцелярия подорожали в два раза и более

По данным аналитиков, школьная форма для мальчиков с прошлого года подорожала на 300 процентов, дневники — на 284, а тетради — на 241 процент. Такие данные привела председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. С просьбой проверить цены на товары для школы депутат обратилась к главе ФАС Максиму Шаскольскому. Также, по ее мнению, нужно вернуть президентские десять тысяч на школу, которые семьям давали в прошлом году. С таким же предложением выступили и другие народные избранники.

Сколько стоит собрать ребенка

О подорожании школьной формы и канцтоваров сообщил аналитический сервис маркетплейсов Moneyplace, где проанализировали цены в онлайн-магазинах Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», Aliexpress, «СберМегаМаркет» и KazanExpress. В некоторых регионах заинтересованные ведомства уже начали проверку. Так, 3 августа Минпромторг и ФАС по Новосибирской области объявили о мониторинге цен на школьную форму и канцелярию. Поводом для этого стали результаты опроса родителей, которые заявили о подорожании.

А 5 августа школьные цены из-за жалоб родителей взяли на контроль и в Башкирии. Председатель местного Госсобрания Константин Толкачев поручил депутатам мониторить стоимость ученических товаров.

В этот же день председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина обратилась к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой проверить цены на товары для школьников. И тоже из-за сообщений из регионов, пояснила она «Парламентской газете».

Получаешь субсидию — держи цены

Цены могли вырасти на 200 процентов и более - именно такие сообщения приходят от аналитиков, сказала Останина. «Если это действительно так, подобную жадность необходимо обуздать. Для этого у нас есть Федеральная антимонопольная служба», — заявила депутат.

Она напомнила, что государство через Минпромторг выделяет субсидии производителям детской одежды, обуви и игрушек. «Если цены растут, тогда надо обличать Минпромторг, что никакой помощи они не оказывают. Если помощь есть, то у нас есть соответствующие органы, которые дадут юридическую оценку вплоть до привлечения к ответственности за нарушение законов», — сказала Нина Останина.





Платье по цене шубы

По данным Росстата в 2021 году, школьная форма для мальчика стоила 14,7 тысячи рублей (+4,1 процента к ценам 2020 года), а для девочки — 19,3 тысячи рублей (+3,9). Ранец в среднем стоил пять тысяч.

На Дальнем Востоке цены были выше. Например, собрать в школу мальчика на Чукотке стоило уже 26,8 тысячи, а девочку на Камчатке — 33,6 тысячи рублей. Дешевле всего форма стоила в Орловской области — 14,9 и 19,4 тысячи соответственно.

Сколько в 2022 году потребуется для старта учебного года, в Росстате не посчитали. Однако с учетом инфляции в этом году эксперты прогнозировали, что школьный набор для мальчика обойдется в 19,6 тысячи, а для девочки — в 24,1 тысячи рублей. Однако если подтвердится двукратный рост цен на форму и канцтовары, набор может подорожать до 40-50 тысяч рублей.





Критерии нуждаемости

Государство должно больше помогать родителям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, считает Нина Останина. «Родители умоляют оказать разовую поддержку семьям, хотя бы те самые десять тысяч рублей, которые в прошлом году указом президента перевели», — сказала депутат.

За возвращение президентских выплат на школу выступили и в думской фракции ЛДПР. Об этом в своем телеграм-канале написал замглавы фракции, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Единственное условие — определение критериев нуждаемости. Скажем, тем, кто возит детей в элитные закрытые школы, десять тысяч от государства к 1 сентября едва ли нужны. В то время как другим элементарно не хватает на учебники», — отметил депутат.





Кому поможет государство

Как государство уже помогает родителям школьников, ранее в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказала первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «В прошлом году у нас появилась выплата на детей от 8 до 17 лет, которую могли получить только одинокие родители. В этом году такую выплату могут получить все семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, причем это не единоразовая выплата, а ежемесячная, она равна прожиточному минимуму в регионе», — сказала она.

Также собрать в школу детей из многодетных семей во многих регионах помогают местные власти, напомнила депутат. В трудной жизненной ситуации можно обратиться и в местное отделение «Единой России», посоветовала Буцкая. Там помогут бесплатно получить ранец и канцтовары.



