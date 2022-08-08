Детей из Кировска ЛНР отправили отдыхать в Евпаторию при участии Иркутской области
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Детей из Кировска ЛНР отправили отдыхать в Евпаторию при участии Иркутской области

Детей из Кировска ЛНР отправили отдыхать в Евпаторию при участии Иркутской области

8 августа 94 ребенка из Кировска ЛНР отправились отдыхать в детский оздоровительный центр «Алые паруса» в курортном районе пригорода Евпатории. Поездку в рамках соглашения организовало правительство Иркутской области, сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Там же он поблагодарил жителей Иркутской области за поддержку и за то, что они участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛНР.

Школьники пробудут на отдыхе две недели. Ребят сопровождают взрослые, в том числе медики и полиция.

«На территории ДНР и ЛНР долгое время шли боевые действия, и дети, конечно, воспринимают такие события особенно тяжело. Хочется, чтобы все плохое они забыли как можно скорее. И жили только мирной жизнью, наполненной радостными, светлыми событиями. Будем делать для этого все возможное», — добавил Игорь Кобзев.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Детей из Кировска ЛНР отправили отдыхать в Евпаторию при участии Иркутской области
Детей из Кировска ЛНР отправили отдыхать в Евпаторию при участии
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре месяца после взлома
Команда Beanstalk Farms перезапустила DeFi-протокол спустя четыре
Бывший муж Бритни Спирс заявил о нежелании ее детей видеться с певицей
Бывший муж Бритни Спирс заявил о нежелании ее детей видеться с певицей
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Пожалуй, самая безумная реклама освежителя воздуха
Борис Корчевников из-за глухоты вынужден пользоваться современными технологиями
Борис Корчевников из-за глухоты вынужден пользоваться современными
Марина Федункив рассказала, кто должен быть в семье главным
Марина Федункив рассказала, кто должен быть в семье главным
Андрей Соколов рассказал о скандалах в театре
Андрей Соколов рассказал о скандалах в театре
Отар Кушанашвили назвал ублюдком Александра Ревву
Отар Кушанашвили назвал ублюдком Александра Ревву
Ани Лорак отдала свою дочку
Ани Лорак отдала свою дочку
Премьер Эстонии Каллас рассказала, что ждет Россию в будущем
Премьер Эстонии Каллас рассказала, что ждет Россию в будущем
Объявлены даты бета-теста Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox
Объявлены даты бета-теста Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox
Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу
Аппарат ИВЛ поступил в Качугскую районную больницу

Топ на сегодня

Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие новости из мира ИИ
Алгоритм создал BAYC-картины, Xiaomi показала AR-очки и другие
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским «СКА-Нефтяник»
Хоккеисты «Байкал-Энергии» проведут товарищеский матч с хабаровским
Curiosity передал звуки Марса
Curiosity передал звуки Марса
София Ротару впервые за долгое время приехала «в место силы» на Украине
София Ротару впервые за долгое время приехала «в место силы» на

Еще по теме

Двое военнослужащих из Иркутской области проходят лечение в военном госпитале Воронежа
Власти региона не рассматривают вопрос о расселении жителей Мамско-Чуйского района
В Иркутской области открылись три детских сада
Кобзев официально вступил в должность губернатора Иркутской области