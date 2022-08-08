Детей из Кировска ЛНР отправили отдыхать в Евпаторию при участии Иркутской области

8 августа 94 ребенка из Кировска ЛНР отправились отдыхать в детский оздоровительный центр «Алые паруса» в курортном районе пригорода Евпатории. Поездку в рамках соглашения организовало правительство Иркутской области, сообщает в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев. Там же он поблагодарил жителей Иркутской области за поддержку и за то, что они участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей ЛНР.

Школьники пробудут на отдыхе две недели. Ребят сопровождают взрослые, в том числе медики и полиция.

«На территории ДНР и ЛНР долгое время шли боевые действия, и дети, конечно, воспринимают такие события особенно тяжело. Хочется, чтобы все плохое они забыли как можно скорее. И жили только мирной жизнью, наполненной радостными, светлыми событиями. Будем делать для этого все возможное», — добавил Игорь Кобзев.