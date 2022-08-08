Дети Аллы Пугачевой распускают зубы

Певица Алла Пугачева стала жертвой собственной дочери. Артистка наслаждается жизнью и комфортным климатом в Юрмале, где снимает для семьи просторную виллу. Время от времени супруг Примадонны публикует снимки и ролики из жизни семейства, доказывая, что все у них прекрасно, несмотря на нападки недоброжелателей. На этот раз в кадр попала Алла Борисовна, нежно прижавшая к себе Лизу. Расшалившаяся девочка от полноты чувств прикусила маму за запястье, чем вызвала бурную реакцию у фанатов. «Шалунья», «Алла даже не заметила маленьких зубок?», «Вот малышка!», «Кусь от Лизы?», «Маму кусает вместо колбаски?» — с юмором отреагировали поклонники.Недавно стало известно, что 73-летняя Алла Борисовна, вдохнув знойного воздуха израильской пустыни, во время своего пребывания в Кесарии, заказала себе барокамеру, чтобы насыщать организм кислородом и противостоять процессу старения. Но оборудование так и не было доставлено заказчице по указанному адресу, хотя артистка заплатила за него почти три миллиона рублей. А все потому, что санкции, против которых бессилен даже авторитет Примадонны российской эстрады. Пришлось покидать Землю Обетованную и перебираться на побережье балтийского моря, где можно свободно дышать даже без барокамеры.