Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дети Аллы Пугачевой распускают зубы

Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Певица Алла Пугачева стала жертвой собственной дочери. Артистка наслаждается жизнью и комфортным климатом в Юрмале, где снимает для семьи просторную виллу. Время от времени супруг Примадонны публикует снимки и ролики из жизни семейства, доказывая, что все у них прекрасно, несмотря на нападки недоброжелателей. На этот раз в кадр попала Алла Борисовна, нежно прижавшая к себе Лизу. Расшалившаяся девочка от полноты чувств прикусила маму за запястье, чем вызвала бурную реакцию у фанатов. «Шалунья», «Алла даже не заметила маленьких зубок?», «Вот малышка!», «Кусь от Лизы?», «Маму кусает вместо колбаски?» — с юмором отреагировали поклонники.
Недавно стало известно, что 73-летняя Алла Борисовна, вдохнув знойного воздуха израильской пустыни, во время своего пребывания в Кесарии, заказала себе барокамеру, чтобы насыщать организм кислородом и противостоять процессу старения. Но оборудование так и не было доставлено заказчице по указанному адресу, хотя артистка заплатила за него почти три миллиона рублей. А все потому, что санкции, против которых бессилен даже авторитет Примадонны российской эстрады. Пришлось покидать Землю Обетованную и перебираться на побережье балтийского моря, где можно свободно дышать даже без барокамеры.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
Очень буквальная девочка потушила капусту
Очень буквальная девочка потушила капусту
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина разрыва
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина

Топ на сегодня

Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла

Еще по теме

«Лиза растет настоящей принцессой»: поклонники восхищены подросшей дочерью Аллы Пугачевой
Пугачева показала фото подросшей дочери
Алла Пугачева завела Instagram и добавила фото в «игривом паричке»
Пугачева показала достижения дочери в плаванье