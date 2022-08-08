Дочка Александра Малинина собирается стать женой американского фермера

Экс-супруга певца Александра Малинина, Ольга Зарубина рассказала, что происходит в жизни их дочери Киры. Певица Ольга Зарубина рассказала о том, как сейчас живет ее дочь Кира, отцом которой является Александр Малинин. Певец долгое время отказывался признавать наследницу, и их знакомство прошло не лучшим образом. После встречи с родным папой девушка, давно живущая в США, даже впала в депрессию и лишь недавно вновь воспряла духом благодаря любви.Кира познакомилась в казино с мужчиной, оказавшимся фермером. Он разводит баранов и живет в горах. Американцу сразу же приглянулась дочь Малинина, и он пригласил ее к себе домой в гости. Сейчас влюбленные живут вместе и уже планируют свадьбу. «Он был по делам в тех краях и решил тоже заскочить в казино. Кира говорит: «Я заметила, что напротив сидит парень и смотрит прямо на меня!». Потом он подошел, они познакомились и стали общаться. Все было легко и непринужденно. Они проболтали всю ночь! Напоследок он сказал ей: «Я обязательно за тобой вернусь!»… Оказывается, он перевел ей тысячу долларов на дорогу и пригласил в гости. Когда она приехала, он ей сразу сказал: «Я всегда мечтал о такой девушке, как ты! Оставайся у меня», — рассказала Зарубина.Жених балует Киру: дарит ей золотые украшения и обещает на свадьбу преподнести кольцо, сделанное своими руками (он владеет ювелирным делом). А дочь Малинина, став счастливой, расцвела – похудела и похорошела. Ради нового избранника звездная наследница села на диету и сбросила немало килограммов, так что Зарубина даже начала беспокоиться, что девушка слишком уж мало ест, пишет портал Prozvezd.