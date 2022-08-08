Дочка Алены Яковлевой рассказала о новорожденной дочери
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Дочка Алены Яковлевой рассказала о новорожденной дочери

Дочка Алены Яковлевой рассказала о новорожденной дочери
Дочь актрисы Алены Яковлевой недавно родила. Недавно Мария Козакова впервые стала матерью. Актриса месяц назад родила девочку. Теперь дочь Алены Яковлевой делится всеми прелестями материнства с поклонниками. 29-летняя звезда кинематографа недавно родила дочь, которую назвали Иванна. Наследница известной актрисы рассказала, почему они решили назвать новорожденную таким необычным именем. «Очень долго думали. Имена не нравились либо мне, либо Ване. Были слишком иностранными. Иванну особо не рассматривали из-за отчества. Решили дождаться рождения. Получилась копия Вани. И имя как-то очень ей подошло. А остальные варианты отпали сами собой. Вдруг стало очень нравиться. Мы решили, что по паспорту, возможно, в дальнейшем будет Ивой. Если захочет», — поделилась в блоге Мария. Также Козакова отметила, что дочь родилась весом 3326 граммов. А имен, которые они хотели выбрать для будущего ребенка, было множество.
«Ваня отмел большинство, типа, Лея, Мия, Амелия. Как ни странно, долго был вариант Мишель, но решили, что Замотаева Мишель Ивановна — это капец. Еще долго выбирали варианты: Полина, София и Марта», — рассказал дочь Яковлевой. Стоит отметить, что Козакова скрывала беременность. Актриса до последнего работала в театре. Мария не любит делиться подробностями личной жизни в отличие от мамы. «Мне самое главное, чтобы Маша была счастлива, поэтому я никогда не лезу в отношения. К тому же они до свадьбы прожили два года вместе. Мало того, мы провели всю изоляцию вместе втроем на даче. И это тоже испытание в хорошем смысле этого слова: для них и для меня. Поэтому я думаю и надеюсь, что у них все очень хорошо будет. Маша оказалась не по годам мудра. Я ей сказала, что, надеюсь, она прекратит эту порочную практику нашей семьи выходить замуж по много раз. И очень надеюсь, что это будет ее единственный избранник», — откровенничала Алена Юрьевна.
# Шоу-бизнес Яковлева Алена
По материалам: z-aya

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