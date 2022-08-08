Два миллиона тонн клубники оказались под угрозой гниения в Финляндии

Вадим Карасев

YLE: в Финляндии могут остаться несобранными около двух миллионов тонн клубники

В Финляндии могут остаться несобранными примерно два миллиона тонн клубники. Об этом сообщает портал YLE.

Причина несобранного урожая, который составляет около 15 процентов от общего сбора страны, является нехватка сотрудников. Раньше Финляндия активно привлекала рабочих из Украины, которые приезжали в сезон трудовой миграции и занимались сбором клубники. Однако в этом году трудовой поток значительно снизился на фоне конфликта на Украине.

Проблема коснулась и фермы в Паймио, на которой идет поиск рабочих рук для сбора урожая. Предприниматели жалуются, что пока все их попытки найти рабочую силу безрезультатны. В качестве замены украинским сотрудникам рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но пока неизвестно, удастся ли им спасти урожай.

Ранее латвийские фермеры встревожились из-за дефицита украинских рабочих на сборе клубники. Фермеры начали жаловаться на огромные убытки от пропадающего урожая, который так и остается несобранным из-за проблем со штатом. Они также заявили о своем намерении обратиться к властям с просьбой облегчить условия для въезда рабочих-мигрантов из Украины.

В мае этого года украинцы негативно высказались относительно рабочих условий во время сбора урожая ягод в Польше, назвав их «рабским трудом за гроши».