Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
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Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»

Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»

Несмотря на то, что Андрей Данилко уже восемь лет не приезжает в Россию и не дарит слушателям образ полюбившейся Верки Сердючки, русские бизнесмены и депутаты регулярно заказывают его на корпоративы. Но уже за границей.


Эти слова подтвердил известный продюсер Леонид Дзюник, который перед началом специальной военной операции по защите Донбасса созванивался с Андреем и пытался образумить его.

«Данилко позвонил мне в начале СВО, мы с ним разговаривали. Я ему заметил: «Андрюша, ты же своими высказываниями теряешь публику в РФ, гастроли». На что он мне ответил: «Леня, ваши олигархи, ваши бизнесмены, ваши депутаты устраивают себе мероприятия в Дубае, в Абу-Даби, и они всегда меня приглашают. Два таких выступления — и я возвращаю себе два гастрольных тура по РФ», — признается Дзюник.

Таким образом, несмотря на весь хейт, который Данилко льет в адрес россиян, он продолжал все эти годы зарабатывать на корпоративных концертах, которые устраивали наши богатые соотечественники.

К слову, в отличие от своих коллег по сцене — Светланы Лободы и Макса Барских — Данилко еще в 2014 году обозначил свою позицию и сказал, что не собирается приезжать в Россию. Правда, громких высказываний от него никто не слышал до весны 2022 года. А вот Лобода и Барских хейтили россиян, кошельки которых дали им возможность безбедно существовать много лет.

Отметим, что Данилко после начала спецоперации активно раздавал интервью и рассказывал, как поддерживает контакт с Максимом Галкиным, Лаймой Вайкуле и другими звездами. Он решил не покидать родную Украину и все это время находится в центре Киева, на Крещатике.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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