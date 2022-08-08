Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
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Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука

Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Странная ситуация происходит на Поляне. Горина, которая, якобы, развелась с Артуром Николайчуком, называет его лжецом и предателем из-за измены. Артур Николайчук отправился в Культурную столицу и напросился в гости к Екатерине Миходуй, по крайней мере, пока не сможет найти себе работу. Однако уже спустя сутки он привёл девушку в чужую квартиру, вступил с ней в интимную связь и до последнего оправдывался, когда Миходуй их застукала.

Горина в шоке от произошедшего. Она ожидала, что в Питере Артур в самом деле будет искать себе работу. Более того, парень говорил, что она при желании даже сможет приехать к нему в гости.

Однако новой избраннице Артур сообщил, что Катя была ужасной супругой, из-за чего это ОН решил её бросить. По его словам, девушка явно феминистка, она не готовила, не стирала и не убирала (только как это связано с феминизмом?). В итоге бедный и несчастный страдалец обрадовался, что не успел с Гориной завести детей.

Только не ясно, почему Артур стал лжецом, если они развелись и теперь он ей ничего не должен? И это при том, что она активно отвечает на флирт Максима Колесникова... Видимо, не зря Катя называет Артура мошенником, а он её лгуньей. Они два сапога пара.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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