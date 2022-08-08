Файтинг Dragon Ball FighterZ получит оптимизированную версию для Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Создатели игры Dragon Ball FighterZ в рамках мероприятия EVO 22 объявили, что проект получит обновление до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Детали апдейта не были уточнены, но разработчики указывают, что на Xbox игроков ждет Smart Delivery, то есть обновление будет бесплатным для обладателей копии проекта на Xbox One.

Кроме объявления планов обновить Dragon Ball FighterZ до новых приставок, разработчики также анонсировали для игры откат сетевого кода. Новая функция будет доступна на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Напомним, что функция отката сетевого кода в файтингах позволяет сгладить онлайновые задержки при атаке.

Разработчики Dragon Ball FighterZ также сообщили, что заканчивают с контентной поддержкой контента — игра не будет больше получать новых бойцов, карты и прочее.

Напомним, игра Dragon Ball FighterZ доступна в подписке Game Pass.