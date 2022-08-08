Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
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Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»

Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Актер Федор Добронравов рассказала о своей позиции. Публика больше не увидит любимого персонажа Ивана Степановича Будько. Звезда киноленты отказался участвовать в новом сезоне. Актер сделал такой выбор осознанно. «Сваты» около 15 лет радует зрителей сюжетными поворотами, актерской игрой и яркими диалогами. В прошлом году на «Россия 1» вышел седьмой сезон. Многие посчитали, что он станет финальным. Однако недавно стало известно, что зимой начнутся съемки восьмого сезона. Новые серии выйдут уже осенью-летом 2023 года. Вот только на этот раз зрители не увидят в картине полюбившегося персонажа — Ивана Степановича в исполнении Федора Добронравова. Режиссер сериала объяснил почему 60-летний актер отказался сыграть в продолжении комедийного фильма.
«Тут, как и в любом другом деле, все хорошо в меру. По поводу ухода Добронравова — надо понимать, что каждый сам для себя решает, когда стоит уходить. И если Федя решил уйти, то это абсолютно его дело, значит, решил, что хватит», — прокомментировал Эдуард Радзюкевич цитирует NEWS.ru.  Стоит отметить, 2022 год рассорил актерскую команду. Так, Анна Кошмал, игравшая в пятом, шестом и седьмом сезонах роль Жени Ковалевой ушла из сериала со скандалом. Украинская актриса упрекала коллег, которые поддержали Россию по вопросу проведения спецоперации по защите Донбасса. «Я хочу, чтобы они видели и помнили, какие искренние чувства к ним я испытывала и какую большую оплеуху они дали всем нам», — заявила тогда она. Также Анна стерла все трогательные подписи к фото, адресованные ее экранным дедушке Федору Добронравову и бабушке Татьяне Кравченко. Кошмал заверила, что больше не питает к ним нежных чувств. Более того, Кошмал отрезала себе путь в весь российский кинематограф.
# Шоу-бизнес Добронравов Федор
По материалам: z-aya

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