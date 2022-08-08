Ghost Recon Wildlands испытывает серьезные проблемы после выхода в Game Pass
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Ghost Recon Wildlands испытывает серьезные проблемы после выхода в Game Pass

Ghost Recon Wildlands испытывает серьезные проблемы после выхода в Game Pass


В начале прошлой недели, 2 августа, игра Ghost Recon Wildlands была добавлена в подписку Game Pass. Проект хорошо был встречен игроками, но буквально через 2 дня после его релиза в подписке возникли серьезные проблемы с серверами, которые не позволяют игрокам нормально играть в Ghost Recon Wildlands.

Игроки с 4 августа активно жалуются, что в игре Ghost Recon Wildlands не работают сервера и нет возможности создать подключение для совместной игры с друзьями. Издательство Ubisoft подтвердило 4  августа, что действительно проблемы имеют место быть, отметив, что предлагает игроками следить за статусом их решения в официальных соцсетях проекта.

К текущему моменты проблемы с серверами Ghost Recon Wildlands все еще не решены. Некоторые игроки отмечают, что у них иногда получается подключиться, но подавляющая масса все еще испытывает проблемы. Twitter-аккаунт поддержки Ubisoft сообщает, что на данный момент у них нет оценки, когда удастся исправить ситуацию.

Напомним, в подписке Game Pass игра Ghost Recon Wildlands доступна на Xbox и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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