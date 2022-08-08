Гороскоп от Анжелы Перл на 9 августа 2022 года: сегодня нужно быть очень ответственными

Астролог Анжела Перл советует 9 августа 2022 года быть крайне ответственными, внимательными, пунктуальными. Далеко не всегда будет легко выразить свои чувства, а порой раздражительность станет зашкаливать. Вторая половина дня удивит неожиданными событиями. Придется нарушить некоторые принципы.

Анжела Перл советует найти с партнерами общий язык

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны запросто смогут улучшить свое финансовое положение в этот день, а также добиться повышения по карьерной лестнице. Время сейчас весьма удачное для этого. Если предстоят какие-то деловые встречи с малознакомыми партнерами, то не стоит проявлять меркантильность. Важно показать себя с хорошей стороны.

Телец (20 апреля — 20 мая)

День наполнен удачей во многих сферах. Будет весьма много поводов для радости. Тельцы заслужили, чтобы судьба начала им улыбаться. Полезно будет напомнить своим деловым партнерам о себе. Таким образом можно будет вместе подумать над совместным новым проектом. Причем общий язык найти не составит особого труда.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы с самого утра возьмутся за самые сложные задачи. И причина тому весьма проста. Им нужно показать, что они ответственные люди. Да и позиции свои укрепить тоже хочется. Причем путь к успеху довольно простой. Рекомендуется во всех сферах жизни проявлять гибкость и стараться поддерживать людей, которые в этом нуждаются.

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день отлично подходит для того, чтобы попытаться изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. Если где-то не получается достигнуть поставленной цели, то это вовсе не повод расстраиваться. Тогда тут же нужно поставить другую и пробовать уже ее достигать. В любом случае, рано или поздно все удастся.

Анжела Перл советует просить о помощи, если нужно

Лев (23 июля — 22 августа)

В деловой сфере в этот день далеко не все будет идти так, как хотелось бы. На карту придется поставить довольно многое. Да и трудиться нужно будет в поте лица, если хочется достигнуть хотя бы минимальных результатов. Некоторым представителям этого знака зодиака в конечном счете удастся победить своих конкурентов, несмотря на все сложности и преграды на пути.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам придется принимать в течение дня не столь популярные решения, но выхода другого не будет. К счастью, найдутся люди среди окружающих, которые поддержат представителей этого знака зодиака. Кто бы ни критиковал, важно относиться к этому спокойно и стараться не особо принимать близко к сердцу.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам рекомендуется сохранять верность своим собственным принципам, ведь это крайне важно сейчас. Если возникнут проблемы, не стоит пытаться справиться с ними в одиночку. Вокруг обязательно найдутся люди, которые помогут и поддержат. Если нужно, то можно переложить на других ответственность за какие-то задачи.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Только приложив достаточно усилий в этот день, Скорпионам удастся достигнуть хороших результатов по тем или иным вопросам. Стоит приготовиться к сюрпризам, которые подкинет судьба. Жизнь преподнесет подарки, которые будет не столь легко принять на самом деле. Да и в сфере финансов могут быть временные трудности.

Анжела Перл советует продумывать свои действия

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Хорошие плоды в этот день принесут быстрые и заранее продуманные действия. Удастся не только улучшить свое финансовое положение, но и даже укрепить деловые позиции, что будет весьма кстати. Также получится найти себе еще и новых союзников, весьма сильных, а конкурентов и вовсе оставить позади.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В любых совместных задачах с партнерами следует быть крайне осторожными. Далеко не просто будет договориться с людьми вокруг себя, найти с ними общий язык. Придется соперничать даже с союзниками при решении той или иной задачи. Каждый будет предлагать свой вариант, но уступать не захочет.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям удастся с легкостью адаптироваться под обстоятельства. Весьма пригодится умение быстро решать вопросы в трудных ситуациях. Особенно оно важно при деловых переговорах. С партнерами не составит труда найти общий язык. Да и заключить выгодную сделку будет легко.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Выбрать верную тактику в этот день не составит труда. Рыбам стоит заняться поиском новых деловых партнеров. Ведь старые могут в чем-то подвести, и в результате ни о каких высоких доходах даже речи быть не может. Рассчитывать следует лишь на свои силы в этот день. Вряд ли кто-то вызовется помочь в той или иной ситуации.