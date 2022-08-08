Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — самый имений астрологов России. Он известен на весь мир, поскольку его подход к астрологическим прогнозам всегда максимально профессионален. Настало время узнать, что нам приготовили звезды на этой неделе.

Портал Woman’s day поделился с нами мнением эксперта относительно того, какой должна быть эта неделя и как следует в этот благоприятный период вести себя представителям разных Знаков Зодиака. У экспертов сайта dailyhoro.ru также есть хорошие новости, о которых мы рассказали далее.

Овен

У Овнов на этой неделе будкет большое преимущество над представителями других Знаков Зодиака, поскольку они максимально просто будут относиться к неудачам и смогут очень легко входить в состояние потока, при котором решение любой проблемы окажется лишь вопросом времени. Также возможны большие позитивные перемены в жизни этих людей. На их приближение могут указывать семь особых признаков. Большую важность для Овнов будет играть то, как они проводят свой досуг. В эти семь дней лучше почаще слушать музыку и менять обстановку, чтобы не перегорать на работе.

Телец

Тельцам удачу принесет общение с людьми, а также умение держать язык за зубами. Важно помнить, что счастье любит тишину. Сейчас, скорее всего, людям данного Знака придется забыть про амурную сферу и развлечения. Время подходит наилучшим образом для ведения бизнеса, начала новых дел, активного труда. Некоторые планы могут рушиться, но Тельцы смогут адаптироваться к таким условиям. Также очень важно пока что не рисковать. Если представители данного Знака будут гнаться за легкой выгодой, то легко могут потерять абсолютно всё.

Близнецы

Понедельник для Близнецов может быть очень сложным днем, в которой, возможно, придется совершать много важных шагов. Люди этого Знака могут быстро устать, особенно если на них свалится много новых забот, а они должны на них свалиться. Полезные шепотки на понедельник помогут им сделать этот день максимально удачным. Пытаться договариваться сейчас с кем-то попросту не имеет смысла. Близнецы не смогут прийти к компромиссу на выгодных для себя условиях. Не стоит забывать про любовь и семью. В такое время нужно находить время для общения с близкими.

Рак

Ракам нужно быть максимально собранными 9 и 10 августа. В эти дни энергетические потоки будут довольно неоднозначными для них. Добиться успеха им поможет ответственность и осторожность. Сохранить удачу рядом и не допустить появления больших проблем можно при помощи энергетики серебряных украшений. Конец недели идеально подходит для финансовой активности, работы. Ракам нужно будет повышать активность в делах, но делать это постепенно, чтобы не перегореть. Активность на любовном фронте тоже принесет Ракам определенные дивиденд.

Лев

Львы — типичные холерики, поэтому воспринимают проблемы в штыки, но на этой неделе все изменится в лучшую сторону. Львы будут предельно спокойными и собранными. Энергетика их темперамента не будет мешать им в бизнесе, делах, работе. Астрологи рекомендуют сосредоточиться на чем-то новом. Не стоит уходить в себя и зацикливаться на одни и тех же задачах. Новизна в любви, в досуге и в работе будет очень полезной, но перед совершением какого-то серьезного шага лучше сначала все хорошенько взвесить, дабы не наломать дров.

Дева

Девы на этой неделе смогут очиститься от накопленного ранее негатива. Звезды и планеты будут помогать им в этом направлении. Хорошее настроение можно пускать в любые дела хоть в работу, хоть в поиски любви или в укрепление уже существующих отношений. Особое внимание Девам стоит уделять физическому состоянию, здоровью. Астрологи советуют завершать важные дела, а не браться за что-то новое. В любовных и дружеских отношениях может появиться некоторая неопределенность, побороть которую Девам поможет умение говорить и искать компромиссы.

Весы

Весам нужно быть чуточку осторожнее 9 и 10 числа, так как эти дни для представителей данного Знака Зодиака могут оказаться самыми опасными на неделе. Первый и самый важный совет астрологов — нельзя привязываться к старому. Важно искать новые источники вдохновения. Это поможет Весам сохранить и накопить энергию, стать лучше. Очень важно то, как Весы в период с 8 по 14 августа будут отдыхать. Этого точно не стоит делать в одиночестве. Нужно встречаться с друзьями, навещать родителей, проводить время с детьми и второй половинкой.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе будет много удачи, но могут быть и некоторые проблемы. Например, ожидается резкая смена энергетики, особенно в середине недели. Это значит, что нужно начинать пользоваться специальными практиками и советами по улучшению настроения. В любви у Скорпионов могут возникнуть неурядицы из-за неделания второй половинки и противоположного пола в целом идти на компромиссы. Людям данного Знака предстоит участвовать в выяснении отношений, что не особо приятно и уместно, учитывая важность данного периода.

Стрелец

Ночные светила высветят самые лучшие черты характера Стрельцов. На этой неделе представители данного Знака Зодиака будут самыми счастливыми, продуктивными и яркими. Это их время, их выход на сцену. Для максимальной реализации своего внутреннего потенциала, астрологи советуют Стрельцам не злоупотреблять вредной пищей и горячительными напитками. Все свои вредные привычки нужно держать в узде. В противном случае энергетическое поле Стрельцов может ослабнуть, что повлечет за собой проблемы с интуицией и общей продуктивностью.

Козерог

Козероги могут стать на этой неделе более ревнивыми и мнительными. Во многих людях этого Знака и вовсе проснется манипулятор и собственник. Притягивать неприятности будет плохое настроение и десять вещей, о которых мы рассказывали ранее. В отношениях появятся трудности, а вот всем свободным Козерогам, наоборот, удастся завоевать чье-то сердце. Главное — не торопиться события. В работе и бизнесе лучше думать о текущем моменте, не утопая в планировании и мыслях о будущем. Козерогам стоит взять себя в руки и разобраться с актуальными проблемами.

Водолей

Водолеям понадобится мощная энергозащита, так как на этой неделе станут активными токсичные люди, враги и недоброжелатели. Восемь слов-паролей в этом плане окажутся наиболее действенными и полезными. Любые важные деловые переговоры лучше перенести на конец недели, либо вовсе на следующий семидневный период. Что касается любви и взаимоотношений с людьми в целом, то тут тоже могут возникнуть некоторые трудности. С другой стороны, эти трудности могут помочь в переводе отношений на новый, более высокий уровень.

Рыбы

У Рыб в середине этой недели может пропасть мотивация. Вернуть ее можно будет при помощи специальных цитат, о которых мы рассказывали ранее. Также полезно будет больше общаться с вдохновляющими людьми. Больше всего астрологи советуют Рыбам опасаться рутины. Представителям данного Знака нужны перемены и борьба с унынием. В работе и бизнесе сейчас лучше смотреть в будущее и думать на несколько шагов вперед. Если этого не делать, могут начаться проблемы. Важно не упускать возможностей, а также избегать напрасных рисков.