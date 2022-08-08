"Хватаются за голову": Алексей Олейник объяснял американским бойцам UFC происходящее на Украине
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"Хватаются за голову": Алексей Олейник объяснял американским бойцам UFC происходящее на Украине

"Хватаются за голову": Алексей Олейник объяснял американским бойцам UFC происходящее на Украине

Российский боец UFC Алексей Олейник, уроженец Харькова, рассказал "Матч ТВ" о том, как американцы реагируют на его рассказы о событиях на Украине.

"Даже в магазинах спрашивают, откуда мы, а мы смеемся с женой, она говорит: "Он из Украины, я из России". Люди хватаются за голову. Вот тогда я говорю: "У вас тут не совсем правильная информация". Я там прожил 30 лет, рассказываю, вижу, как потом у людей что-то меняется в головах".

Олейник признался, что рассказывал своим коллегам по American Top Team о том, что происходит в регионе на самом деле. Он объяснил, что многие СМИ транслируют пропаганду официального Киева - причем как на Украине, так и в Европе: "Там подают информацию предвзято. Акцент мировой сейчас такой, что нужно во всем обвинить Россию, не разбираясь, что и как".


Что касается средств массовой информации в США, то Олейник заявляет: преподносимая Белым домом информация не соответствует действительности, а иной картины СМИ в Штатах не показывают.

"Вообще никакой картины не получишь, получишь официальную информацию, озвученную Белым домом. Когда говорят, что здесь есть демократия, надо понимать, что есть точно так же и очень жесткая авторитарная система. И попробуй что-то говорить про права темнокожих, про политику или про ту или иную сторону, про права сексуальных меньшинств", - поделился боец.

Он сказал, что получает информацию от тех, кто живет в России, на Украине, а также от россиян и украинцев, проживающих в Европе. Олейник заявил, что идти на фронт он не готов, но и "не уважает" тех, кто "поразъезжались по Европам и оттуда говорят, что надо делать".

Алексей Олейник вместе с женой

Напомним, что ранее боец ММА, член Совета депутатов городского округа Красногорска Джефф Монсон заявил о том, что простые граждане России и США могут поддерживать друг друга. Монсон также объяснил, почему он получил российское гражданство. По словам Монсона, он всегда восхищался Россией и чувствовал себя русским "еще до того, как стал обладателем российского паспорта".

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По материалам: uposters.ru

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