Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»

Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»

Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»

Четыре года назад Настя Ивлеева на взлете блогерской карьеры появилась в шоу Юрия Дудя*. Интервью получилось резонансным и до сих пор считается одним из самых просматриваемых в русскоязычном YouTube. Зрителей поразила откровенность блондинки, которая порой была на грани.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022.

Тогда Настя Ивлеева заявляла, что 15 сантиметров для мужчины — это приговор. Впрочем, вскоре она пожалела об излишней разговорчивости. На блондинку обрушилась волна критики, а особо возмущающиеся стали присылать снимки своих половых органов, пытаясь доказать: с их физиологией все нормально.

«Через год я за долгое время (аж со школы) увидела линейку, которая была как раз 15 сантиметров. Я смотрю на нее и думаю: она же огромная! Ну то есть нормальная. Тогда только до меня дошло, почему все пацаны России и всего мира взбунтовались и начали меня хейтить. Потому что 15-сантиметровая линейка — норм», — делилась блогер в личном YouTube-канале.

31-летняя Ивлеева объяснила, почему в том злополучном интервью ляпнула о «приговоре». Оказалось, все из-за банальной неосведомленности.

«Когда я жила в Разметелево, помню, как сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. Мы тогда были мелкие. Нам было по восемнадцать лет, — хитро улыбалась блогер. — Помню, что у меня в голове засела эта цифра, мол, 20-22 — средний размер. Не знаю… Знаете, бывает с детства какая-нибудь фигня прилипает, ты в ней не разбираешься, но тебе кажется, что это правильно. Так и тогда было. Только потом я поняла, что парни с 22-сантетровыми «лучшими друзьями» — это какие-то гиганты».

Блогер посчитала, что сделала правильный расчет. «Я решила взять самый минимум от 22 и сказала, что 15 — очень маленький размер, кринж, корнишончик. Потом, когда увидела линейку, поняла, что немножко напутала в цифрах, сантиметров на 10. Но с кем не бывает? Хайп! 15 сантиметров все равно не high level», — не удержалась от критики блондинка.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР
В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР
Эксперты отметили возросшую конкуренцию на довыборах в Ростовской и Ярославской областях
Эксперты отметили возросшую конкуренцию на довыборах в Ростовской и
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса
Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Лайму Вайкуле раскритиковал журналист
Лайму Вайкуле раскритиковал журналист
ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»
ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия
Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними бороться
Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними

Топ на сегодня

Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по проводам на спор
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2

Еще по теме

Настя Ивлеева рассказала, что мешает ей наладить личную жизнь
Настя Ивлеева рассказала, как поддерживает молодость
Настя Ивлеева высказалась о жизни после развода
Настя Ивлеева высказалась о своем одиночестве