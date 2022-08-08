Яна Рудковская возмущена враньем журналистов
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Яна Рудковская возмущена враньем журналистов

Яна Рудковская возмущена враньем журналистов
47-летняя продюсер Яна Рудковская высказалась о том, что о ней печатает пресса. Бизневумен резко высказалась в отношении изданий, публикующих лживые статьи о звездах. Жена олимпийского чемпиона встала на сторону 48-летней Этери Тутберидзе. Прославленный тренер оказалась в центре скандала. Внимание публики привлекли перелеты Этери: по мнению некоторых, она слишком часто стала бывать в США. Тутберидзе сразу же начали приписывать желание эмигрировать в Америку. Звездный тренер не выдержала и заявила, что даже не собирается обращать внимание на подобное «туалетное чтиво» о себе. Спортивные журналисты возмутились, считая, что Тутберидзе выразила свое неуважение их профессии. Рудковская заверила, что сама уже привыкла читать небылицы о себе и своей семье. «Чего только про меня, моего мужа и сына не писали журналисты и «псевдо-журналисты» и блогеры, возомнившие себя журналистами! И ставили Саше диагноз, и разводили нас, и чего только не было. У нас ведь теперь каждый сусли-агроном , каждый блогер с 9 классами образования носит гордое звание  — журналист», — посетовала Яна.
Она подчеркнула, что есть профессионалы своего дела, с которыми приятно работать. «Есть, например и такие, которые назвали на днях Николая Батурина моим сыном и Евгения Плющенко! Можно уточнить логику, ну если у него фамилия Батурин, то  как он может быть сыном Плющенко?» — недоумевает Рудковская. Она добавила, что как и Этери Георгиевна, никуда не собирается переезжать - в ее планах нет смены места жительства. «Я нахожусь в России, в Подмосковье, среди берёз, а декоративные чемоданы использовала под фотосессию для известного глянца. Всё, что происходит сейчас у вас, покажется лишь легким испугом по сравнению с тем, что происходит ежедневно у меня: ежегодные разводы с мужем, диагнозы всем членам семьи и обвинения во всех смертных грехах чуть ли не ежедневно! Судиться с ними бесполезно, объяснять тоже!» — резюмировала продюсер Димы Билана.
# Шоу-бизнес Рудковская Яна
По материалам: z-aya

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