Ясновидящая высказалась о будущем Анатолия Чубайса

Политик Анатолий Чубайс загремел в больниц со странным диагнозом. Финалистка «Битвы экстрасенсов», потомственная шаманка Кажетта поведала о будущем Анатолия Чубайса. По ее словам, сейчас у политика не самый худший период в жизни. Тяжелые времена только начались, а впереди маячат финансовые трудности. Ясновидящая уверена, 67-летний Анатолий Борисович будет лежать в больнице дважды: из-за проблем с сердечно-сосудистой системой и желудочно-кишечным трактом. Возможно, экономисту грозит отравление. Камни подсказали экстрасенсу, что Чубайс преодолеет болезни и пойдет на поправку. Однако проблемы со здоровьем не единственные трудности, которые предсказала 54-летняя шаманка. Впереди политика ждут темные времена. Экстрасенс предрекла потерю денежных средств и переезд. «Камни говорят, будет жить до старости за границей. По звездам у него не самый худший период в жизни, как говорится —​ нулевой. Идут большие финансовые потери. В связи с этим он поменяет не только страну, но и континент. Возможны конфликты с государственными структурами. Почему-то камни показывают США», — говорит пророчица. Насколько верно гадание и сможет ли Чубайс восстановиться — неизвестно. Недавно политик находился в одной из итальянских клиник. У него диагностировали редкий синдром Гийена-Барре. В настоящее время государственного деятеля перевезли на реабилитацию во Франкфурт. Ему предстоит долгое восстановление. 40-летняя Ксения Собчак тесно общается с супругой Чубайса Авдотьей Смирновой. По ее словам, в последние дни мужчина находился в тяжелом состоянии. Ему было сложно двигать конечностями, не закрывался глаз, частично парализовало лицо. О значительных улучшениях врачи пока не говорят.