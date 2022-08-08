Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
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Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС

Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕСЭкс-советник Борреля Точчи допустила, что Киев пойдет на уступки России по просьбе ЕС

Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи допустила, что Киев может пойти на уступки России по просьбе Евросоюза. Об этом она написала в статье для журнала Foreign Affairs.

По мнению Точчи, возможное завершение активной фазы боевых действий может стать причиной раскола среди европейских стран по поводу поддержки Украины. «Главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, как как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте», — пояснила она. Экс-советник предположила, что эта ситуация позволит Москве «переманить часть стран ЕС на свою сторону в вопросе принуждения Киева к уступкам».

Точчи добавила, что считает такой сценарий наиболее вероятным, если энергокризис в Европе ухудшится.

Ранее британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон заявил, что из-за совершенной властями США ошибки Украина может столкнуться с серьезными проблемами уже осенью этого года. Он считает, что чем дольше будет затягиваться конфликт, тем неохотнее страны Запада будут оказывать поддержку Киеву.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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