Эксперты отметили возросшую конкуренцию на довыборах в Ростовской и Ярославской областях

Вадим Карасев

На дополнительных выборах в Ростовской и Ярославской областях, которые прошли 7 августа, эксперты отметили возросшую конкуренцию, сообщает НОМ.

В Ростовской области избирали депутата Каменск-Шахтинской городской думы, в Ярославской – депутата областной думы по одномандатному округу № 22. И в том, и в другом случае победу одержали кандидаты от партии "Единая Россия". Эксперты отмечают, что победа досталась в жесткой конкурентной борьбе.

Так, в Ростовской области на дополнительных выборах депутата Каменск-Шахтинской городской Думы победил кандидат от партии "Единая Россия" Александр Некрасов, за которого проголосовали более 45% избирателей. Помимо него на депутатский мандат претендовали еще шесть человек: представили КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России – За Правду" и три самовыдвиженца. Голосование длилось три дня, явка составила свыше 24% избирателей.

Некрасов - врач-травматолог, в 2020 году занял пост главврача Центральной районной больницы. По мнению политолога, доктора социологических наук Александра Нечушкина, победу кандидата от партии власти определила грамотная избирательная кампания и авторитет. Эксперт уверен - избиратели понимают, что органы местного самоуправления значительно влияют на качество их повседневной жизни, поэтому через муниципальные выборы граждане могут принимать непосредственное участие в решении насущных вопросов.

"Голые лозунги и обещания уже никого не вдохновляют. Кандидату важно продемонстрировать открытость, умение оперативно и грамотно решать вопросы с органами исполнительной власти на местах, не обещая невозможного, но и не ограничиваясь отписками", - прокомментировал эксперт мотивы избирателей Каменск-Шахтинска.

Заслуженный юрист РФ, профессор Российского института управления РАНХиГС Сергей Юсов считает, что борьба на выборах была конкурентной, все кандидаты вели агитационную кампанию, но наиболее активными были представители парламентских партий.

"Все три дня голосования на избирательных участках присутствовали представители кандидатов и политических партий. Некоторые из них приехали из Ростова-на-Дону и других городов области", - рассказал он.

Эксперт также высоко оценил информационную работу системы избирательных комиссий.

"На протяжении всего периода кампании активно работал сайт избиркома города Каменск-Шахтинский, были образованы контрольно-ревизионная служба, группа по рассмотрению информационных споров, группа по рассмотрению жалоб. На сайте фактически в режиме реального времени вывешивались решения избирательных комиссий. На каждом участке были задействованы средства видеофиксации, на одном из них работали КОИБы", - говорит он.

В дополнительных выборах депутата Ярославской областной Думы по одномандатному избирательному округу №22 участвовало четыре кандидата, представлявшие партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия-Патриоты-За правду" и "Единая Россия". Победу одержал кандидат "Единой России" Иван Демидов, получивший более 55% при явке свыше 30%.

Руководитель областного Общественного штаба по наблюдению за выборами, доктор юридических наук, декан Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова Артем Иванчин отмечает жесткую конкурентную борьбу за депутатский мандат. При этом, по его словам, все участники избирательного процесса "проявили высокую степень правового сознания".

Оценивая активность избирателей, эксперт обратил внимание, что, несмотря на сложные погодные условия, жители пяти муниципальных районов выполнили свой гражданский долг и проголосовали за своих кандидатов.

Доктор политических наук, профессор Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова Людмила Титова также обратила внимание на высокий уровень конкуренции. По ее мнению, интрига сохранялась до самого конца. Титова подчеркнула, что борьба ожидаемо развернулась между представителями парламентских партий.

При этом, по словам Титовой, симпатии избирателей, как правило, на стороне кандидатов, которые проявляют себя в деле.