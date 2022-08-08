Эштон Катчер рассказал о редком аутоиммунном заболевании, из-за которого он едва не ослеп: "Мне повезло, что я жив"
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Эштон Катчер рассказал о редком аутоиммунном заболевании, из-за которого он едва не ослеп: "Мне повезло, что я жив"

Эштон Катчер рассказал о редком аутоиммунном заболевании, из-за которого он едва не ослеп: "Мне повезло, что я жив"

Актер Эштон Катчер впервые рассказал о редком аутоиммунном заболевании, которое едва не лишило его зрения, слуха и способности ходить. Пережитым Эштон поделился в новом эпизоде шоу National Geographic "В дикой природе с Беаром Гриллсом: вызов" (Running Wild with Bear Grylls: The Challenge), отрывок из которого оказался в распоряжении Access Hollywood.

Два года назад у меня была эта странная, очень редкая форма васкулита, которая вырубила мое зрение, вырубила мой слух, вырубила весь мой двигательный аппарат,

— сказал 44-летний Катчер.

Васкулит — это редкое аутоиммунное заболевание со многими вариациями, которое может вызывать воспаление кровеносных сосудов. Ограничение кровотока приводит в некоторых случаях к повреждению органов и тканей.


Эштон Катчер в шоу National Geographic

Вы не осознаете это, пока оно не исчезнет. Пока вы не скажете: "Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова видеть, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова слышать, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова ходить". Мне повезло, что я жив,

— признался Эштон.

Теперь полностью оправившийся актер, который женат на Миле Кунис и воспитывает с ней дочь Уайетт и сына Димитрия, сказал, что не позволит никаким испытаниям встать на его пути к успеху.

В ту минуту, когда вы начинаете воспринимать препятствия как нечто, что может дать вам то, что вам нужно, тогда жизнь начинает приносить удовольствие, верно? Тогда вы скользите поверх своих проблем, вместо того чтобы жить под ними,

— сказал в шоу Катчер.

В своем шоу Беар Гриллс учит знаменитостей навыкам выживания в дикой природе. В новом сезоне гостям придется доказывать не только физическую и моральную выносливость, но и умение справляться с давлением.


Эштон Катчер и Беар Гриллс
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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