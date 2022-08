Это ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass прямо сейчас — в России и США

Вадим Карасев





Подписка Game Pass предлагает сотни игр, при этом каждый месяц добавляются десятки проектов. В Microsoft Store есть возможность посмотреть игры, которые сейчас «самые играбельные» на приставках Xbox, а выбрав из них игры из Game Pass, можно понять, что по подписке сейчас нравится игрокам больше всего. Но всегда стоит помнить, что часть игр, которые доступны в подписке недавно, были популярны еще до выхода в Game Pass.

Так выглядит ТОП-10 самых популярных игр в Game Pass Ultimate прямо сейчас в российском регионе:

As Dusk FallsFIFA 22Forza Horizon 5Far Cry 5Watch Dogs 2MinecraftAssassin`s Creed OriginsMortal Kombat 11UFC 4Forza Horizon 4

А так выглядит ТОП-10 самых популярных игр в Game Pass Ultimate для США:

Tom Clancy’s Rainbow Six SiegeMinecraftNBA 2K22Forza Horizon 5Dead by DaylightARK: Survival EvolvedMLB The Show 22Halo InfiniteFor HonorMadden NFL 22