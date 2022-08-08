Это ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass прямо сейчас — в России и США
Сегодня, 15:35 Вадим Карасев
Подписка Game Pass предлагает сотни игр, при этом каждый месяц добавляются десятки проектов. В Microsoft Store есть возможность посмотреть игры, которые сейчас «самые играбельные» на приставках Xbox, а выбрав из них игры из Game Pass, можно понять, что по подписке сейчас нравится игрокам больше всего. Но всегда стоит помнить, что часть игр, которые доступны в подписке недавно, были популярны еще до выхода в Game Pass.
Так выглядит ТОП-10 самых популярных игр в Game Pass Ultimate прямо сейчас в российском регионе:
As Dusk Falls
FIFA 22
Forza Horizon 5
Far Cry 5
Watch Dogs 2
Minecraft
Assassin`s Creed Origins
Mortal Kombat 11
UFC 4
Forza Horizon 4
А так выглядит ТОП-10 самых популярных игр в Game Pass Ultimate для США:
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Minecraft
NBA 2K22
Forza Horizon 5
Dead by Daylight
ARK: Survival Evolved
MLB The Show 22
Halo Infinite
For Honor
Madden NFL 22
По материалам: newxboxone