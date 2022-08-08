Это ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass прямо сейчас — в России и США
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Это ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass прямо сейчас — в России и США

Это ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass прямо сейчас — в России и США


Подписка Game Pass предлагает сотни игр, при этом каждый месяц добавляются десятки проектов. В Microsoft Store есть возможность посмотреть игры, которые сейчас «самые играбельные» на приставках Xbox, а выбрав из них игры из Game Pass, можно понять, что по подписке сейчас нравится игрокам больше всего. Но всегда стоит помнить, что часть игр, которые доступны в подписке недавно, были популярны еще до выхода в Game Pass.

Так выглядит ТОП-10 самых популярных игр в Game Pass Ultimate прямо сейчас в российском регионе:



As Dusk Falls



FIFA 22



Forza Horizon 5



Far Cry 5



Watch Dogs 2



Minecraft



Assassin`s Creed Origins



Mortal Kombat 11



UFC 4



Forza Horizon 4

А так выглядит ТОП-10 самых популярных игр в Game Pass Ultimate для США:



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege



Minecraft



NBA 2K22



Forza Horizon 5



Dead by Daylight



ARK: Survival Evolved



MLB The Show 22



Halo Infinite



For Honor



Madden NFL 22
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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