Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2

Вадим Карасев

Тигран Салибеков давно начал говорить о том, что Юлия Белая делает всё, чтобы опозорить его. При этом мужчина продолжает бороться с распущенностью девушки, однако каждый раз он утверждает, что ей необходимо обратиться за помощью к специалистам.6 августа ночью в эфире Дом-2 девушка пьяная сидела на перилах совершенно без одежды, но с задумчивым видом. Естественно, Салибеков довольно быстро среагировал и увёл девушку в комнату. Однако следующим утром он сообщил, что не знает, как поступить в такой ситуации, А девушке явно нужна помощь специалистов. Однако оказалось, что на самом деле это был крик души. В итоге девушка отправилась гулять голышом из-за непристойного поведения и выпитых виноградных напитков.По словам Юлии, она начала впадать в депрессию и пока не знает, что именно с этим делать. Девушка уже начала просить у ведущих, чтобы они отпустили её домой. Белая хочет, чтобы её отпустили домой. При этом она уверена, что нужно делать, что вздумается и при желании даже можно ходить по проекту совершенно голой, сообщая об этом каждому встречному мужчине.