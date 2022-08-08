Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая рассказала о своем самочувствии. Артистка уже неделю провела в постели из-за коронавирусной инфекции. Болезнь сорвала все планы артистки: отменить пришлось и спектакли в театре им. Моссовета, и подготовку к съемкам. Высоцкая любит быть активной и успевать невозможное количество дел в течение дня, поэтому постельный режим для неё сравним с пытками. Артистка рассказала, что уже в ближайшие дни планирует сдать еще один тест на ковид и, если он будет отрицательным, уже 11 августа она вернется к работе. Перед этим она собирается постепенно вернуться к привычным физическим нагрузкам. Начинать ей, правда, придется с малого.«Надеюсь хотя бы начать выползать из кровати и ходить. Может быть, еще не на беговой дорожке, но как человек, который возвращается к обычному образу жизни», — рассказала Высоцкая. Кстати, за время болезни у Юлии появилось несколько новых идей для интересных рецептов, которыми ей хотелось бы поделиться с публикой. Как пишет «Пятый канал», ведущая, даже лежа в постели, продолжала думать о любимой работе. Интересно, что Юлия отказывается делиться новостями о состоянии здоровья своего мужа Андрея Кончаловского. Ранее в СМИ высказывались предположения, что больная артистка могла заразить своего супруга. Известно, что одновременно с Высоцкой заболел ковидом её партнер Александр Филиппенко.