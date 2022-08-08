Как подросток! 59-летний Сергей Зверев показался в плавках и удивил подтянутым телом
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Как подросток! 59-летний Сергей Зверев показался в плавках и удивил подтянутым телом

Как подросток! 59-летний Сергей Зверев показался в плавках и удивил подтянутым телом

Сергей Зверев недавно отправился в Сочи, где ожидаемо стал объектом всеобщего внимания на городских пляжах. Артист пожаловался, что ему не дают покоя отдыхающие. Однако тут же похвастался, мол, им есть, на что посмотреть.


В курортном городе Зверев пытался совместить приятное с полезным. Рабочую миссию известный стилист выполняет отлично: снимается в телешоу и ходит по светским мероприятиям, а вот с отдыхом у него возникли проблемы. Люди то и дело пытаются заснять исподтишка 59-летнего блондина.

«Завидую людям, которые на отдыхе в бассейне могут просто спокойно покупаться и поссать. А мне остается единственный вариант: смотреть как они отдыхают с балкона. Пришел рано утром к бассейну — ни души. Только положил свое звездное тело под первые солнечные лучи — через пару минут куча народа с телефонами… Ну вот как отдыхать?» — возмутился он.

Свой пост Сергей сопроводил теми самыми кадрами: он наблюдает за гостями отеля с балкона, а из одежды на нем лишь плавки.

Поклонники оценили чувство юмора артиста, но подтвердили, что и сами бы не смогли устоять перед возможностью сфотографировать его. «Ну а как не обратить внимания на суперзвезду? Сергей, вы прекрасны!»; «Вы же сами как-то сказали, гламур особенно в сложное время для страны необходим. Вы им необходимы»; «Хотим больше таких видео...» — пишут они.

К слову, даже в командировке Зверева наполняют больше положительные эмоции, нежели негативные. Ведь недавно он жаловался на безработицу: санкции серьезно ударили по его бизнесу.

«Все салоны красоты, которыми я владел, действительно закрылись. В Москве очень дорогая аренда. Для того чтобы начать бизнес, нужны большие деньги. Это просто нереально! Сейчас, насколько я знаю, у всех коллег такая ситуация. У дизайнеров тоже. Многие из них закрыли ателье и на дому пытаются шить. Я, глядя на них, понимаю, что сейчас открывать ничего не надо. Да и большая часть моих клиентов съехали за границу. А тем, которые остались, ни до чего сейчас. Поэтому я ничего не делаю», — грустил звездный парикмахер.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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