Как прогулять первое сентября ?
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как прогулять первое сентября ?

Как прогулять первое сентября ?
Специалист рассказала, как взять отгул на праздник. 1 сентября хоть и является праздничным днем, но вовсе не для родителей, поэтому не относится к выходным. Однако в российском законодательстве предусмотрена возможность пропустить работу в первый день знаний, об этом сообщила руководитель аналитического и исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. Для этого нужно лишь написать заявление своему начальнику. Посетить праздник ребенка без проблем может каждый донор, который по закону имеет право на дополнительный выходной. Но это не обязательное условие, даже если вы не сдавали кровь, все равно имеете полное право написать работодателю заявление на отпуск без сохранения заработной платы, кроме того, использовать день из ежегодного оплачиваемого отпуска. Голованова также сообщила, что взять отгул можно и за работу в выходной день или сверхурочную, сообщает «РИА НОВОСТИ».
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
Очень буквальная девочка потушила капусту
Очень буквальная девочка потушила капусту
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина разрыва
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина

Топ на сегодня

Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла

Еще по теме

В Ростуде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
12 декабря 2017 года - выходной или рабочий день в России?
В России предложили ввести специальный выходной для родителей первоклашек
В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников