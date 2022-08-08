Китай обвинил США в искажении фактов и поиске оправданий
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Китай обвинил США в искажении фактов и поиске оправданий

Китай обвинил США в искажении фактов и поиске оправданийМинобороны Китая: США создают кризис и перекладывают ответственность на другихСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь обвинил Соединенные Штаты в создании кризиса и искажении фактов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Вашингтон сам создает кризис, после чего ищет оправдания своим ошибочным заявлениям и действиям, а также перекладывают ответственность на других. «США полностью спровоцировали и единолично создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе», — заявил представитель китайского ведомства. Он подчеркнул, что из-за этого американская сторона должна нести полную ответственность за серьезные последствия.

По мнению главы МИД КНР и члена Госсовета Вана И, США «имеют обыкновение» создавать проблемы, чтобы потом «использовать их для реализации своих стратегических замыслов». Ван И также обвинил США в «старом трюке», который те провели со странами «при планировании необъявленного визита» Пелоси на Тайвань.

Ранее посол Китая в США Цинь Ган призвал Вашингтон исправить последствия визита спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. В посольстве КНР отметили, что американской стороне стоит воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой дальнейшую эскалацию напряженности в Тайваньском проливе, ровно как и в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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