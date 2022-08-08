Китай сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда
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Китай сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

Китай сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа ФлойдаПредставитель МИД Китая Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин сравнила внешнюю политику США с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Ее слова передает РИА Новости.

«Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию», — заявила дипломат. Так она прокомментировала заявления Белого дома о том, что Пекин слишком резко отреагировал на визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся 2 августа,

Ранее сообщалось, что после масштабных учений в Тайваньском проливе власти Китая решили продолжить военные маневры в своей акватории. В связи с этим Пекин решил временно закрыть часть Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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