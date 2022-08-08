Консервирование, замораживание или сушка: какие правила домашних заготовок помогут сохранить витамины в продуктах

Традиция заготавливать на зиму фрукты, овощи и другие дары лета сохранилась со времен наших бабушек, и многие не желают от нее отказываться. Но сейчас, когда появилось гораздо больше технических возможностей для домашних заготовок, важно выбирать правильные способы, чтобы в продуктах сохранялись все питательные вещества и витамины.

Консервирование





Консервирование является наиболее распространенным способом заготовки продуктов на зиму. В домашних условиях мы можем мариновать, солить, квасить овощи, варить варенье и делать компоты и морсы из фруктов. Все эти виды консервации позволяют сохранять большую часть полезных питательных веществ в продуктах, а в некоторых случаях делать консервированные продукты даже полезнее исходного сырья.

Примером этого может служить квашеная капуста, которая за счет молочно-кислых бактерий, образуемых при квашении, позволяет сохранить все витамины в то время, как в свежей они разрушаются в процессе хранения. Также моченые яблоки или варенье из черной смородины содержат больше витамина С, чем свежие фрукты после непродолжительного хранения.

В консервированных помидорах после термической обработки увеличивается количество антиоксиданта ликопина, который способствует укреплению иммунитета и является природным антиоксидантом, защищающим организм от свободных радикалов.

Хотя не все продукты являются питательными в консервированном виде, многие теряют свои полезные свойства, а некоторые могут даже представлять опасность. К примеру, консервированная в домашних условиях кукуруза, зеленый горошек, грибы могут стать причиной пищевых отравлений, их лучше покупать готовыми.

Для консервации в домашних условиях нельзя использовать уксусную эссенцию, йодированную соль, аспирин. Нельзя пользоваться алюминиевой посудой. Все это также может сделать консервированные продукты непригодными для употребления и нанести серьезный вред здоровью.

Заморозка





Заморозка является одним из лучших способов сохранения всех витаминов и питательных веществ в продуктах. Но проводимая в домашних условиях, она требует необходимых условий и соблюдения правил.

В домашних условиях можно подвергать заморозке большинство овощей и фруктов. Исключение составляют продукты, которые в замороженном виде теряют свой характерный вкус и структуру:

огурцы;

редис;

лук;

чеснок;

салат;

картофель.

Для сохранения всех витаминов и микроэлементов замораживать нужно только свежие продукты. Чем больше времени пройдет между сбором урожая и заморозкой, тем меньше витаминов в них останется.

Замораживать продукты можно в морозильных камерах, сохраняющих постоянную температуру -18 градусов и ниже. Замороженные фрукты и овощи нельзя хранить в одном ящике морозильной камеры с мясом и рыбой.

Перед заморозкой фрукты и овощи следует хорошо просушить от влаги, затем охладить в холодильнике и только потом отправить в морозильную камеру. Чтобы целые ягоды не превратились в сплошной кусок льда, при заморозке они не должны касаться друг друга. Только после полной заморозки их можно пересыпать в пакет или лоток. Хранить в замороженном виде фрукты и овощи можно в течение года. Размораживать продукты нужно в холодильнике. Нельзя размораживать в воде или мыть после разморозки — так вымывается большая часть витаминов.

Сушка





В последнее время большой популярностью стала пользоваться заготовка овощей, фруктов, ягод и грибов при помощи электрической сушилки. Сушка — удобный и быстрый вид заготовки, при котором овощи и фрукты могут сохраняться в течение нескольких лет. Однако следует помнить, что при этом в большинстве продуктов содержание витаминов падает от 30 до 70%.

Сушить и вялить можно все виды овощей и фруктов, которые растут в нашей стране. Важно только правильно соблюдать температурный режим и время высушивания продуктов. Также большое значение имеет правильное хранение готовых продуктов.

Для хранения сушеных овощей, фруктов, ягод и грибов рекомендуется использовать банки, накрытые крышками. Так продукты не будут впитывать в себя посторонние запахи и влагу, сохранят привлекательный вид и приятный вкус.