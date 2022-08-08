Корчевников не может восстановить слух
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Корчевников не может восстановить слух

Корчевников не может восстановить слух

Многие знают, что 40-летний Борис Корчевников имеет серьезные проблемы со здоровьем. Телеведущий уже длительное время пытается восстановить слух, но, похоже, все его попытки тщетны. Борис признается, что у него уже опускаются руки.

Напомним, что проблемы начались 7 лет назад, в июле 2015 года. Тогда Борис перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Корчевников проходил длительный курс лечения, но после менингита, случившегося в 2022 году, начались новые осложнения: он оглох на одно ухо.

Глухота создала ряд серьезных проблем, ведь Корчевников является бессменным ведущим программы «Судьба человека». Борис делает все, чтобы данный недостаток не повлиял на рабочий процесс. Да и герои программы относятся к данному факту с пониманием. Тем более, что все называют Бориса добрым, позитивным и открытым человеком, который очень располагает к себе.


Как выяснилось, «помощником» Бориса является не только слуховой аппарат, но и специальная программа на телефоне. Об этом рассказал один из участников съемок.

Он отметил, что никто не скрывает – Борис действительно плохо слышит, но складывается ощущение, что он не слышит вообще. Ведущий внимательно вглядывается в лица, читает по губам. Некоторые фразы сразу же перезаписывают, а некоторые – ведущий переговаривает сам.

Что касается программы для телефона – это специальный переводчик, когда речь собеседника в реальном времени преобразовывается на экране.


«Уже три года как все надеются, что слух хоть немного восстановится, но, как говорят на площадке, лучше не становится и надежды все меньше», - делится участник программы «Судьба человека».

К слову, как раз сейчас идут активные съемки новых выпусков шоу Бориса Корчевникова. Программа не выходила на экраны с начала спецоперации на территории Украины. Вероятнее всего, она вернется в эфир уже с сентября.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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