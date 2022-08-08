Креативные идеи упаковок от компаний, которые знают толк в продажах (15 фото)
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Креативные идеи упаковок от компаний, которые знают толк в продажах (15 фото)

Брутальная упаковка хлебаДаже самый крутой и качественный продукт вряд ли получится продать без привлекательной упаковки. Ведь, как ни крути, первым делом взгляд покупателя бросается на то, как товар выглядит. И эти производители точно знают толк продажах, ведь их упаковки выполнены с отличными креативными задумками.

Брутальная упаковка хлеба


Необычная упаковка кистей

Необычная упаковка кистей
Можно подумать, что это флакончик духов, но это мёд

Можно подумать, что это флакончик духов, но это мёд
Шведский джем, который выглядит как упаковка колбасы

Шведский джем, который выглядит как упаковка колбасы
«Пряные плитки темного шоколада» марки Tabasco

«Пряные плитки темного шоколада» марки Tabasco
Маленькая упаковка оливкового масла в виде одной оливки

Маленькая упаковка оливкового масла в виде одной оливки
Медовые палочки, которые так и хочется съесть

Медовые палочки, которые так и хочется съесть
Охлаждающее полотенце. Просто, но наглядно

Охлаждающее полотенце. Просто, но наглядно
Бесплатное яблоко на пробу в отдельной коробке

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Лампочки, форма которых отлично становится частью тела почти любого насекомого

Лампочки, форма которых отлично становится частью тела почти любого насекомого
Японская печенька

Японская печенька
Упаковка шнурков

Упаковка шнурков
Упаковка белого мела

Упаковка белого мела
Упаковка спагетти

Упаковка спагетти
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По материалам: триникси

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Креативные идеи упаковок от компаний, которые знают толк в продажах (15 фото)
Креативные идеи упаковок от компаний, которые знают толк в продажах
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