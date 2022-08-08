Креативные идеи упаковок от компаний, которые знают толк в продажах (15 фото)
Сегодня, 00:45 Вадим КарасевДаже самый крутой и качественный продукт вряд ли получится продать без привлекательной упаковки. Ведь, как ни крути, первым делом взгляд покупателя бросается на то, как товар выглядит. И эти производители точно знают толк продажах, ведь их упаковки выполнены с отличными креативными задумками.
Брутальная упаковка хлеба
Необычная упаковка кистей
Можно подумать, что это флакончик духов, но это мёд
Шведский джем, который выглядит как упаковка колбасы
«Пряные плитки темного шоколада» марки Tabasco
Маленькая упаковка оливкового масла в виде одной оливки
Медовые палочки, которые так и хочется съесть
Охлаждающее полотенце. Просто, но наглядно
Бесплатное яблоко на пробу в отдельной коробке
Солнцезащитный крем, который говорит вам, как не надо делать
Лампочки, форма которых отлично становится частью тела почти любого насекомого
Японская печенька
Упаковка шнурков
Упаковка белого мела
Упаковка спагетти
По материалам: триникси