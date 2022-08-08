Креативные идеи упаковок от компаний, которые знают толк в продажах (15 фото)

Вадим Карасев

Даже самый крутой и качественный продукт вряд ли получится продать без привлекательной упаковки. Ведь, как ни крути, первым делом взгляд покупателя бросается на то, как товар выглядит. И эти производители точно знают толк продажах, ведь их упаковки выполнены с отличными креативными задумками.Брутальная упаковка хлебаНеобычная упаковка кистейМожно подумать, что это флакончик духов, но это мёдШведский джем, который выглядит как упаковка колбасы«Пряные плитки темного шоколада» марки TabascoМаленькая упаковка оливкового масла в виде одной оливкиМедовые палочки, которые так и хочется съестьОхлаждающее полотенце. Просто, но наглядноБесплатное яблоко на пробу в отдельной коробкеСолнцезащитный крем, который говорит вам, как не надо делатьЛампочки, форма которых отлично становится частью тела почти любого насекомогоЯпонская печенькаУпаковка шнурковУпаковка белого мелаУпаковка спагетти