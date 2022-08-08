Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
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Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч

Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Ведущая Ксения Бородина шокировала своих подписчиков. Бизнесвумен опять взорвала Сеть хвастливым постом. Звезда частенько нарывается на волну хейта из-за страсти лишний раз покичиться своим достатком. Каждый свой выход в бутик она демонстрирует в соцсетях, каждую дорогую покупку тоже – вплоть до светящихся унитазов и трусов по цене подержанного авто.
На сей раз Ксения Бородина решила прихвастнуть в своих соцсетях бельем за 120 тысяч. Звезда поставила в аккаунт скан со страницы интернет-магазина Yves Saint Laurent, на которой предлагались кружевные трусики за 120 тысяч рублей. «Оказывается, все мои трусы – это шелковые шорты», - будто бы пошутила Бородина. Однако фолловеры заметили тут не столько юмор, сколько желание заявить о том, что «все трусы» у Ксении стоят не менее 120 тысяч.
# Шоу-бизнес Бородина Ксения
По материалам: z-aya

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