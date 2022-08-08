Ксения Собчак нарвалась на извращенца

Ведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, на что ее обрек мужчина. Бизнесвумен проводит семейный отпуск с мужем Константином Богомоловым, сыном от Максима Виторгана Платоном и падчерицей Анной Мороз. Семейство провело несколько теплых дней в итальянской Сардинии, а теперь перебралось в Париж.Естественно, решили осмотреть Эйфелеву башню, попросив консьержа купить им билеты. Судя по последствиям этой просьбы, Ксения Собчак забыла уточнить, как именно она хочет посетить главную французскую достопримечательность, и работник руководствовался собственным вкусом. За что в итоге и получил. «Дурак-консьерж купил билеты «пеший подъем на башню». Пеший. Без лифта. Всего 325 ступеней. Платон мужественно дошел до первого этажа, и сказал: «Мам купи лифт в следующий раз». А у меня теперь каменные ягодицы. Консьерж – извращенец», - пожаловалась в своем телеграме Собчак.